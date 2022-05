FOTO: Ob prazniku občine podelili priznanja in nagrade

29.5.2022 | 18:30

Ivančna Gorica - V petek je na prireditvenem prostoru pri kulturnem domu v Ivančni Gorici potekala osrednja slovesnost ob prazniku Občine Ivančna Gorica s podelitvijo priznanj in nagrad za leto 2022. Številni gostje, občanke in občani so prisluhnili bogatemu kulturnemu programu, se spomnili skupnih občinskih dosežkov in načrtov v prihodnje ter čestitali letošnjim občinskim nagrajencem, sporočajo z občine.



Občina Ivančna Gorica si je za praznik izbrala 29. maj, to je dan, ko se Jurčičevi rojaki spominjamo nastopa pisatelja Josipa Jurčiča za urednika časnika Slovenski narod. Osrednji govorec župan Dušan Strnad je uvodoma zaželel dobrodošlico vsem prisotnim, ki so se po dveletni prekinitvi zopet zbrali ob praznovanju občine, ter se obenem zahvalil vsem tistim, ki so odgovorno opravljali svoje poslanstvo v času trajanja epidemije, najsibo na področju zdravstva, civilne zaščite, prostovoljstva, šolah, vrtcih in drugih organizacijah. V nadaljevanju je povedal, da se je od lanskega občinskega praznika do danes v občini veliko zgodilo: »Na Muljavi smo slovesno zaključili praznovanje vseslovenskega Jurčičevega leta, v jeseni je svoja vrata odprl projekt Hiša kranjske čebele – Apilab v Višnji Gori, ki presega občinske in državne meje, prav tako je z novim šolskim letom začela delovati nova samostojna osnovna šola v Zagradcu. V občini smo bogatejši za kolesarsko povezavo med Stično in Muljavo, na novo je urejena prometna ureditev z avtobusnim postajališčem pri Vzgojno-izobraževalnem centru, Korinj je z novim gasilskim domom, kulturno dvorano in športnim igriščem dobil nov večnamenski prostor v kraju. Z velikim veseljem pa vsi skupaj spremljamo gradnjo novega osem oddelčnega vrtca v Šentvidu pri Stični.«

Kot največje cestno gradbišče je omenil ivanško zahodno obvoznico, ki bo skupaj z gradnjo nadvoza omogočila hitrejši in bolj varen dostop do avtoceste. Omenil je še številne prenovljene odseke lokalnih cest in podpisane sporazume o prenovi ceste od Zagradca do Ambrusa in ureditev krožišča na Gabrovčcu pri Krki. Vseskozi po občini potekajo gradnje in obnove komunalne infrastrukture. V teku je tudi prenova zdravstvenega doma v Ivančni Gorici, namestitev 13 defibrilatorjev po občini, položen temeljni kamen za novo otroško bolnico v Šentvidu in pridobljeni gradbeni dovoljenji za športni park pri šolskem centru in Kulturno upravni center v Ivančni Gorici.

Po besedah župana se uspešno delo vidi tudi navzven, saj je Občina Ivančna Gorica v teh dneh prejela naziv Prostovoljstvo prijazna občina 2022, ki dopolnjuje prejeti priznanji Čebelam najbolj prijazna občina in Branju prijazna občina. »Skupaj s prejetim zlatim certifikatom ISSO za razvojno odličnost vsa ta priznanja lepo zaokrožijo zgodbo o naši občini in o ljudeh, ki živimo in delamo v njej«, je še povedal Strnad. Svoj nagovor je sklenil z zahvalo vsem sodelujočim pri izvedbi prireditve in čestital letošnjim dobitnikom nagrad. »Čestitam vsem ob občinskem prazniku. Naj bo praznovanje prijetno in domače.«

Tudi Ivančani že tradicionalno podelijo priznanja in nagrade zaslužnim posameznikom in organizacijam iz občine. Najvišje priznanje ČASTNI OBČAN Občine Ivančna Gorica je iz rok župana Dušana Strnada, podžupana Tomaža Smoleta in podžupanje Martine Hrovat prejela upokojena ravnateljica Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica in občinska svetnica, prof. MILENA VRENČUR. Priznanje je prejela za izjemne in trajne dosežke na pedagoškem in izobraževalnem področju na lokalni, državni in mednarodni ravni ter za izjemen doprinos pri spodbujanju skrbi za starejše in razvoju medgeneracijskega sodelovanja.

Med letošnjimi prejemniki je tudi KNJIŽNICA IVANČNA GORICA, ki je za uspešno delovanje in izvajanje projektov, ki spodbujajo širitev bralne kulture in literarno ustvarjanje ter trajno ohranjajo literarno in domoznansko gradivo občine Ivančna Gorica, prejela nagrado ZLATI GRB občine.

Nagradi Josipa Jurčiča sta šli v roke ALOJZA MARKOVIČA za predano in uspešno prostovoljno delo na področju vzgoje in preventive v cestnem prometu ter RENATI LAZNIK, za predano in uspešno prostovoljno delo na kulturnem področju in v prostovoljskih organizacijah v občini in širše.

Podjetje CUKARCA d.o.o. z novim turističnim produktom v občini – Doživljajski Park Cukarca, pa je za trajne dosežke na področju podjetništva, ki pomembno prispevajo k razvoju turistične, športne in kulturne ponudbe občine Ivančna Gorica, prejelo Plaketo Antona Tomšiča.

V sklopu prireditve sta bili podeljeni še priznanji Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, in sicer je bronasti znak AVP za prispevek k večji varnosti v prometu prejel Silvo Praznik, zlati znak AVP pa je bil podeljen Janezu Radošu. Priznanje sta prejela na predlog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica.

Poleg vsakoletnih nastopajočih ob prazniku občine Godbe Stična so kulturni del prireditve obogatili še Učenci OŠ Zagradec, PŠ Krka in PŠ Ambrus z odlomkom iz avtorske spevoigre Mehurčki, Plesni par Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Orkester Kozmijan, Pevci in godci ljudskih pesmi Studenček in posebna gostja večera, pevka Nuša Derenda. Skozi prireditev je, kot so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost, navzoče popeljal radijski voditelj Jure Sešek.

M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. Stopar

