Problem popoldanskega dela zdravnikov: Vzrok je zdravstveni sistem

30.5.2022 | 14:10

Milena Kramar Zupan: To je velik problem, ki postopno in vztrajno razkraja javni zdravstveni sistem. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Prepovedi popoldanskega dela zdravnikov naj še ne bi bilo – Kramar Zupanova: To je velik problem, ki postopno in vztrajno razkraja javni zdravstveni sistem

Sredi meseca je udarila vest, da namerava prihodnja vlada, kot naj bi bilo zapisano v takrat usklajeni, a še nepotrjeni koalicijski pogodbi, odpraviti popoldansko delo zdravnikov, kar je sprožilo plaz ostrih odzivov strokovne zdravniške javnosti in tudi pravne stroke.

Da so tako imenovane dvoživke v zdravstvu, zdravniki, zaposleni v javnih zdravstvenih ustanovah, ki obenem delajo in služijo tudi pri zasebnikih ali pa imajo celo svojo zasebno prakso, velik problem slovenskega zdravstva, ni nič novega, a nobena dozdajšnja vlada se reševanja tega problema ni lotila resno.

Ne dogaja se redko, da za v ambulanti javne zdravstvene ustanove zavrnjenim pacientom, obsojenim na večmesečno ali celo večletno čakalno dobo, priteče medicinska sestra z listkom v roki, na katerem piše, kam naj pokliče, da bo prišel hitro na vrsto, in potem tam naleti na istega zdravnika, tokrat v vlogi zasebnika, ki potem po plačanem hitrem prvem pregledu pacienta napoti na primer na operacijo v javno ustanovo.

Problem, ki si ga želi rešiti najverjetnejši novi zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan, ni majhen in je vsekakor potreben razrešitve, ki pa si je v zasebnem delu zdravstva razumljivo ne želijo, sploh pa si ne želijo razrešitve problema čakalnih vrst, saj prav zaradi njih dobro služijo. Če ne bi bilo čakalnih vrst in te ne bi bile tako dolge, bi na vrata zasebnikov potrkalo precej manj pacientov ali pa v nekaterih primerih noben.

Danijel Bešič Loredan je že v svojem prvem odzivu pojasnil, da se nova vlada vsaj še dve leti ne bo lotila tega izziva, da popoldansko delo zdravnikov ne bo prepovedano in da si ne bi nikoli dovolili, da bi komur koli prepovedali delati.

Da problem ostaja in da ga bo slej ko prej treba rešiti, meni tudi direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan: »Problem je nastal zaradi rigidnega in neprilagojenega zdravstvenega sistema, ki deluje po zastareli zakonodaji, po Zakonu o zavodih izpred tridesetih let. Nobena vlada do zdaj ni bila sposobna izpeljati zdravstvene reforme, ki bi omogočala organizacijo, upravljanje in vodenje javnega zdravstva po zgledu razvitih držav z urejenim zdravstvenim sistemom. Tako se je razvil zdravstveni sistem dveh ravni: javni in zasebni. Vsak dela po drugačni zakonodaji in sistemu. Zato je nujno urediti oziroma reorganizirati javne zdravstvene zavode, da bodo sodobno vodeni in upravljani. S tem se bodo uredile tudi razmere, ko zdravnikom, ki bi želeli več delati in več zaslužiti, ne bo treba hoditi k zasebnikom, ampak bodo popoldne delali v svojih matičnih javnih zavodih. In še: to je velik problem, ki postopno in vztrajno razkraja javni zdravstveni sistem.«

I. Vidmar