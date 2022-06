Pomoč obolelemu; danes brez elektrike

1.6.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 20.28 so na Turjaku, občina Velike Lašče, gasilci PGD Turjak nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu obolele osebe.

Ob 11.47 so gasilci PGE Krško na Cesti 4. julija v Krškem s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIŠKI HRIB na izvodu HRIB.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRNOVEC;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMLJA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS 2001, izvod 4. HRUŠEVEC-SONČNA ELEKTRARNA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE, TP GABRSKA GORA, TP GOSPODIČNA, TP JELENOV SKOK, TP JEŠTOVCI, TP JUGORJE PRI GABRJU, TP KAVCE, TP KRVAVI KAMEN, TP PANGRČ GRM, TP RTV GORJANCI;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAMA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI TREBELNEM na izvodu VODOVOD VAS LEVO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP Dolenje Zabukovje, Gorenje Zabukovje in Vrh Trebelno.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Velike Malence nadomestna in Krška vas 2 danes med 8:50 in 9:30 uro, na območju TP Miški vrh, nizkonapetostno omrežje – Padež med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Sevnica Klavniška, nizkonapetostno omrežje – Pinoza pa med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.