Komunala Trebnje obeležila 60-letnico delovanja

2.6.2022 | 17:50

Predsednik Komunalne zbornice Slovenije mag. Janko Širec je direktorju Komunale Trebnje Franciju Starbeku ob obletnici podelil priznanje za podjetniške dosežke.

Danes je v Komunali Trebnje 71 zaposlenih.

Franci Starbek je posebno zahvalo izročil njegovemu predhodniku Stanku Tomšiču, ki je Komunalo Trebnje vodil osem let.

Globoko - Letos mineva 60 let od ustanovitve Komunale Trebnje, jubilej so obeležili danes s slovesnostjo na zbirnem centru Globoko. Kot je poudaril direktor Franci Starbek, so lahko ponosni na prehojeno pot, pred njimi pa so novi izzivi. Še naprej se bodo prizadevali za kvalitetno izvajanje vseh dejavnosti in se zavzemali za nadaljnji razvoj podjetja. Ključna naložba v prihodnje bo izgradnja tretje etape odlagališča na deponiji nenevarnih odpadkov Globoko, ki bo omogočala njegovo obratovanje do leta 2029.

Javno podjetje Komunala Trebnje je bilo ustanovljeno leta 1962, takrat je imelo 23 zaposlenih, danes jih ima 71. V tem času je podjetje spremenilo več organizacijskih oblik, reorganiziralo poslovanje, spreminjalo vrste in obseg del ter se prilagajalo okolju in potrebam. »V zadnjih desetih letih se je Komunala Trebnje zelo razvila. Povečali smo obseg poslovanja, obstoječe dejavnosti razširili in dodali nove. Lani smo imeli rekordno leto, saj smo ustvarili več kot sedem milijonov evrov prihodkov, nekaj je bilo tudi čistega dobička, ki ga vlagamo nazaj v razvoj podjetja,« je dejal Starbek.

V svojem govoru je izpostavil, da imajo ključno vlogo pri uspešnosti podjetja zaposleni, ki srčno in predano opravljajo svoje delo. »Požrtvovalnost in pripadnost zaposlenih se je pokazala tudi med epidemijo, ko smo komunalci kljub občasno praktično ustavljenemu javnemu življenju izvajali svoje obveznosti brez prekinitve. Trebanjska komunala bo tudi v prihodnje razvijala vse potrebne dejavnosti in skrbela na infrastrukturo skupaj z lastnicami,« je prepričan Starbek, ki je posebno zahvalo izročil Antonu Čehu, ki je v podjetju zaposlen že 50 let, ter svojemu predhodniku Stanku Tomšiču, ki je podjetje uspešno vodil med letoma 2012 in 2020.

Slovesnosti so se udeležili tudi župani občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog – Trebelno, ki so ustanoviteljice Komunale Trebnje. Trebanjski župan Alojzij Kastelic je dejal, da je šlo podjetje pod vodstvom Tomšiča in Starbeka strmo navzgor in je med najhitreje rastočimi v regiji. »Želim, da tudi gre tudi v prihodnje podjetje v podobnem tempu naprej,« je dodal Kastelic. Podobnega mnenja so bili tudi ostali župani, ki so čestitali Komunali Trebnje za jubilej.

Poleg obeležitve 60-letnice delovanja so namenu simbolno predali tudi novo nadstrešnico. Prireditev, ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik, je popestril Pihalni orkester Glasbene šole Trebnje pod vodstvom Jožeta Kregarja.

Besedilo in fotografije: R. N.

