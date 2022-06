Peška umrla; neurje - gasilci spet celo noč na delu

8.6.2022 | 07:00

Na slikah eno od sinočnjih posredovanj gasilcev v neurju (Foto: PGD Veliki Gaber)

Sinoči ob 22.06 je v Arnovem selu, občina Brežice, voznik osebnega vozila zbil peško. Posredovali so reševalci NMP Krško, ponesrečenka je preminula na kraju nesreče.

NEURJE

Občina Žužemberk

Ob 19.33 je v Drašči vasi, občina Žužemberk, meteorna voda zalila prostore dveh stanovanjskih hiš. Gasilci PGD Šmihel pri Žužemberku so izčrpali vodo, odstranili blato in počistili prostore.

Občina Trebnje

Ob 19.47 je v Velikem Gabru, občina Trebnje, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše ter nanesla blato in mulj na dvorišče druge stanovanjske hiše. Gasilci PGD Veliki Gaber so izčrpali vodi in počistili posledice nanosa.

Občina Črnomelj

Ob 22.55 je zaradi neurja v občini Črnomelj meteorna voda zalila in ogrožala več stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih objektov. Zalitih je bilo več cest, parkirišč in vozil. V času neurja je strela udarila v električno omarico stanovanjske hiše v Črnomlju ter v ostrešje stanovanjske hiše v naselju Tribuče, kjer je prišlo do poškodb ostrešja in dimnika. Objekte so pregledali in zaščitili. Gasilci so črpali vodo iz zalitih objektov, cestišč ter parkirišč, čistili prostore objektov, odstranjevali nanose blata in peska ter pomagali pri odstranjevanju vozil. Na več lokacijah so postavili protipoplavne vreče in preprečili vdor vode v objekte.

Za odpravljanje posledic neurja so bili aktivirani gasilci Sektorja Črnomelj, in sicer PGD Črnomelj, Mavrlen, Petrova vas, Rodine, Rožič Vrh, Talčji vrh, Vranoviči, sektorja Dragatuš, in sicer PGD Dragatuš, Butoraj, Dobliče, Tanča gora, Zapudje in Sektorja Vinica, in sicer PGD Vinica, Bojanci, Hrast-Perudina, Preloka, Učakovci-Vukovci in Zilje ter dodatno PGD Adlešiči, Tribuče in Radenci. Odstranjevanje posledic neurja je potekalo do jutranjih ur. Škodo bodo ocenile pristojne službe.

Občina Novo mesto

Ob 23.10 so v ulici Ob potoku v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu v skladiščnem prostoru očistili jašek in preusmerili meteorno vodo.

Občina Sevnica

Ob 20.17 je v kraju Svinjsko, občina Sevnica, zaradi udara strele zagorelo gospodarsko poslopje. Požar so pogasili gasilci PGD Veliki Cirnik, Šentjanž, Tržišče, Boštanj in Sevnica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ČR, na izvodu ŠIVILJSKA DELAVNICA, BEVKOVA UL. 8.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

-od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLE PRI JUGORJU;

-od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR izvod Suhor;

-od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNACE;

-od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ME.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS 2001, izvod 4.HRUŠEVEC-SONČNA ELEKTRARNA;

-od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠEVEC, izvod 1.HRUŠEVEC PROTI STRAŽI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

-od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEVNICA na izvodu GORENJA VAS;

-od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC na izvodu RIHPOVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Impolca danes med 22:00 in 02:00 uro, na območju TP Čatež med 8:30 in 10:30 uro, na območju TP Nova vas Mokrice med 12:00 in 14:00 uro, na območju TP Orle nadomestna med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Orlska gora med 8:00 in 14:00 uro.

