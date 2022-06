Krčani nagradili svoje najzaslužnejše

8.6.2022 | 14:30

Nagrajenci z županom (Foto: P. P.)

Krško - Na slavnostni akademiji v počastitev praznika MO Krško je župan Miran Stanko sinoči podelil letošnja priznanja in nagrade. Po desetih letih, ko je bil za častnega občana imenovan Stanislav Rožman, je letos Krško dobilo še enega častnega občana. Za življenjsko delo in izjemne dosežke v procesu osamosvajanja ter na številnih področjih družbenega življenja je častni občan postal Ernest Breznikar s Senovega.

Veliki znak Mestne občine Krško sta na slavnostni akademiji prejela Avto moto društvo Krško in družba Rimc iz Krškega, Znak Mestne občine Krško Stanka Macur, Alojz Kerin in družba Aristotel ter priznanja Mestne občine Krško Marjan Čeplak, Robi Hercigonja, Robert Pirc, Jože Stibrič, predlagan je bil tudi Dušan Šiško, a je na zadnji seji Občinskega sveta priznanje zavrnil.

Jubilejna priznanja pa so prejeli Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem (ob 130-letnici); Podružnična Osnovna šola Veliki Podlog (ob 120-letnici); Nogometni klub Krško (ob 100-letnici); Čebelarsko društvo Krško (ob 70-letnici); Prostovoljno gasilsko društvo Malo Mraševo (ob 70-letnici); Metalna Senovo, d.o.o. (ob 50-letnici); Nogometna rekreacija R-500 (ob 50-letnici); Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško (ob 50-letnici); Folklorna skupina DKD Svoboda Senovo (ob 40-letnici); Posebni program OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško (ob 40-letnici); Prostovoljno gasilsko društvo Stranje (ob 40-letnici); Center za socialno delo Posavje - enota Krško - Pomoč na domu (ob 30-letnici); Društvo izgnancev Slovenije 1941 - 1945 (ob 30-letnici); Občinska turistična zveza Krško (ob 20-letnici); Ženski pevski zbor Prepelice (ob 20-letnici); E-Posavje TV (ob 10-letnici); Športno društvo Plavalček (ob 10-letnici) in Zavod Trismegistus (ob 10-letnici).

Župan je podelil še dve zlati plaketi MO Krško, in sicer Martinu Novšaku in Alfonzu Grojzdku.

Prireditev, ki jo je povezovala Bernarda Žarn, so s kulturnim programom popestrili članice in člani Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško in Plesni klub Lukec.

