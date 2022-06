Prenova dotrajanih cest - Večja varnost za vse

11.6.2022 | 15:30

Po prenovi bo cesta na Vinkov Vrh tudi širša, kar bo omogočilo varnejše srečevanje vozil. (Foto: R. N.)

Vinkov Vrh, Jama, Stavča vas - Prenova ceste proti Vinkovemu Vrhu je v polnem zamahu, urejajo tudi makadamsko cesto med Jamo in Stavčo vasjo

V občini Žužemberk nadaljujejo prenovo dotrajanih cest. Obnavljajo cesto proti Vinkovemu Vrhu, pred dnevi so začeli urejati tudi makadamsko cesto, ki povezuje Jamo in Stavčo vas. Obe naložbi bodo plačali iz občinskega proračuna.

Kot je pojasnil župan Jože Papež, je bilo treba cesto proti Vinkovemu Vrhu prenoviti predvsem zato, da bi zagotovili varnost za vse udeležence v prometu, saj je bilo vozišče dotrajano in ozko, zato je bilo srečevanje vozil zelo težavno. Po cesti se vozijo tudi avtobusi, uporablja pa se tudi za prevoz lesa. »Poleg tega gre za plazovito območje, kar pomeni dodatno nevarnost za naselje Dvor. Sanacijo smo zasnovali celovito. Obnova 600 metrov ceste obsega ureditev in utrditev vozišča, ureditev odvodnjavanja in brežin na cesto ter namestitev odbojne ograje in javne razsvetljave skozi naselje Vinkov Vrh,« je povedal župan.

Rok za izvedbo del je 10. julij, naložba pa je vredna nekaj več kot 142.000 evrov. Obvoz je urejen skozi Sadinjo vas prek Skopic na Vinkov Vrh.

Med Jamo in Stavčo vasjo pa prenavljajo 650 metrov dotrajane makadamske ceste, ta bo imela tudi manjši most zaradi hudourniške vode, zgradili pa bodo tudi povezovalni vodovod, dolg 850 metrov, na katerega bo priključenih več kot deset gospodinjstev. Uvedba izvajalca v delo je bila 31. maja, rok za dokončanje je 60 dni, pogodbena vrednost pa znaša nekaj manj kot 390.500 evrov.

»Vsem lastnikom parcel na območju obeh projektov se zahvaljujem za soglasje pri poseganju na njihova zemljišča, vsem skupaj pa za potrpljenje pri gradnji obeh cest,« je še dodal župan Jože Papež.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

M. Ž.