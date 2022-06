Knobleharjevo letos malce drugačno, a še bolj pestro - preko 20 dogodkov

13.6.2022 | 13:30

Na novinarski konferenci: Jože Kapler, Mateja Robek Zaletelj in Peter Kokotec.

Mateja Robek Zaletelj

Škocjan - Pred vrati je občinski praznik Občine Škocjan Knobleharjevo 2022, ki bo tudi tokrat postregel s pestrim dogajanjem vse od 17. junija do 6. julija.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala Mateja Robek Zaletelj iz občinske uprave, so pripravili preko dvajset najrazličnejših prireditev, ki so namenjene tako najmlajšim kot starejšim občanom. »Želimo povabiti vsakogar na druženje, kar je tudi namen občinskega praznika,« pravi.

Letos so prireditve malce popestrili in zamenjali koncept, kar pomeni, da na trgu v Škocjanu ne bo več šotora kot osrednje prizorišče, pač pa se bo dogajalo po vsem škocjanskem prostoru.

Pripravljajo zanimive prireditve, tako tradicionalne kot nove. Omeniti velja novost, Knobleharjev festival na novo urejenem območju ob Radulji, kjer vabijo na petkovo popoldne in druženje družin ob plesno glasbeni zabavi, raznih ustvarjalnih in športnih delavnicah, gostovala bo Dolenjska podeželska tržnica, ne bo manjkala tudi domača gostinska ponudba.

Med pomembnejšimi dogodki omenjajo še večer penine, vina in pesmi na prireditvenem prostoru pred občino, v sklopu katerega želijo promovirati domače vino ter okoliške vinarje, pa Škocjan poje in igra. Na dan državnosti bo kot običajno semanji dan na Bučki s šarkeljado, sicer pa bodo ta državni praznik počastili tudi z mašo za domovino in kulturnim programom na Stopnem. Slavnostni govornik bo Alojz Kovšca.

Vabilo velja vsem

Jože Kapler

dr. Ignacij Knoblehar

Ob zaključku praznika bo- kot je že tradicija - na predvečer Knobleharjevega rojstnega dneva Knobleharjeva akademija na župnijskem trgu s slavnostnim govornikom misijonarjem na Madagaskarju Janezom Krmeljem, v kulturnem programu pa bo nastopila sopranistka Olga Gracelj. Dogajanje bodo zaokrožili s slavnostno sejo občinskega sveta ter podelitvijo občinske nagrade in priznanj.

V Škocjanu tako v teh dneh pričakujejo dosti obiskovalcev, kar je bila tudi dosedanja praksa – tudi do 300 obiskovalcev so našteli za posamezno prireditev - izjema sta seveda zadnji dve leti, ki ju je zaznamovala korona epidemija, in je bilo praznično dogajanje temu prilagojeno. Zdaj večina komaj čaka druženja in zabave.

Župan Jože Kapler je vesel sodelovanja vseh društev, upa, da bodo prireditve dobro obiskane.

Knobleharju dati mesto, ki mu gre

Namen občinskega praznika, ki so ga v Škocjanu poimenovali po velikem rojaku dr. Ignaciju Knobleharju, pa je tudi promovirati tega velikega misijonarja in raziskovalca Belega Nila.

Peter Kokotec, generalni vikar Škofije Novo mesto.

Občina Škocjan se z župnijo že vrsto let trudi, da bi bil bolj poznan in raziskan, da bi njegovo ime ponesli onkraj meja občine. K temu bo nedvomno prispeval načrtovan Knobleharjev muzej, ki bi ga radi uredili v starem župnišču. Pri tem sodelujejo s Škofijo Novo mesto in da jim bo ta še naprej stala ob strani, je zagotovil tudi generalni vikar škofije Peter Kokotec.

»Knobleharja želimo še bolj predstaviti ne samo domačemu kraju, ampak da stopi izven teh okvirjev: najprej v sami škofiji, potem pa tudi v celotni Sloveniji, da bi tega velikega moža, raziskovalca Belega Nila, misijonarja in duhovnika, res vsi poznali in ugotovili njegovo vsebinsko vrednost, kaj vse je naredil in kako pomemben član slovenskega naroda je. Tudi Škofija Novo mesto želi v prihodnje še več storiti za to, gre pa velika zahvala Občini Škocjan za dosedanje delo in prispevek k prepoznavnosti tega velikega moža,« je dejal Kokotec.

Besedilo in foto: L. Markelj