FOTO: Občinska nagrada Janezu Kermcu, priznanja Jožetu Peršetu, Jožici Vovk in Petru Verščaju

16.6.2022 | 13:00

Letošnji občinski nagrajenci na podelitvi: v sredini Janez Kermc, na njegovi levi Jožica Vovk, na njegovi desni Betka Verščaj (za Petra Verščaja), na desni župan Marjan Hribar, na levi pa predsednik občinske komisije za nagrade in priznanja Mirko Perše.

Prireditve so se udeležili nekateri župani sosednjih občin, pa tudi nova poslanka v DZRS dr. Vida Čadonič Špelič.

Letošnji prejemnik občinske nagrade Janez Kermc in župan Marjan Hribar.

Jan Arh je navdušil s svojim petjem.

Šmarjeta - Tudi letošnji občinski praznik občine Šmarješke Toplice ni minil brez zahvale občanom za pomembne dosežke na različnih področjih delovanja, kar občinska nagrada in priznanja nedvomno pomenijo. In so tudi spodbuda za naprej in za ostale.

Občinski svet je na zadnji seji pretekli teden vse predloge sprejel soglasno, na včerajšnji slavnostni seji na prenovljenem Karlovškovem trgu pa so priznanja tudi podelili.

Letos je šla nagrada v roke Janeza Kermca iz Orešja zaradi dolgoletnega prizadevnega dela v lokalni skupnosti. Občinska priznanja so prejeli: Jože Perše iz Gorenje vasi pri Šmarjeti kot soustanovitelj ter dolgoletni predsednik Domoznanskega društva Šmarjeta ter neutrudni planinec; Jožica Vovk iz Čelevca, članica Društva podeželskih žensk Šmarjeta, ki je ob 20-letnici društva zaslužna za izid publikacije o delu društva; ter Peter Verščaj iz Družinske vasi za dolgoletno prizadevno delo na mnogih področjih in v mnogih društvih.

Jože Perše in Peter Verščaj se dogodka nista udeležila, Verščajevo priznanje je prevzela njegova žena Betka. Več o nagrajencih v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Slavnostni govornik Gregor Macedoni

Na prireditvi, na kateri so prenovljen Karlovškov trg predali v javno uporabo, je zbrane nagovoril župan Marjan Hribar, se vsem nagrajencem zahvalil za trud in vzor, ki ga predstavljajo s svojim delovanjem ostalim občanom.

Spregovoril je o načrtih na trgu v prihodnje, o obnovi in ureditvi Muletove hiše, ki naj bi bila prva v Sloveniji, odprta 24 ur na dan, ureditvi protokolarne kleti v Pavlinovi hiši v Beli Cerkvi, itd.

Gregor Macedoni

Slavnostni govornik, župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, je poudaril dobro sodelovanje s sosednjo, šmarješko občino, za katero je vesel, da se ambiciozno razvija. Povedal je, da je na šmarješko dolino posebej navezan, saj oba njegova starša izhajata od tu in je v teh krajih preživel veliko mladostnih dni. Spomnil se je tudi svojega lani preminulega strica, prvega častnega občana Občine Šmarješke Toplice dr. Franceta Cvelbarja.

Likovna razstava

Sodelujoči na likovnem natečju

Na slavnostni seji so odprli tudi razstavo sodelujočih na 6. otroškem likovnem natečaju z naslovom Urejamo parke v občini Šmarješke Toplice. Vsem 36 sodelujočim je župan Marjan Hribar podelil zahvale za sodelovanje, 1. mesto pa je po izboru strokovne komisije prejela Sara Zupan, 2 . mesto Anastasija Srebrnič Šinkovec, in 3. mesto pa Zara Kos.

Dogodek, ki ga je vodila Majda Kušer Ambrožič, je pospremil kulturni program. Igrala je Godba na pihala Šmarješke Toplice, predstavila se je mlada kitaristka, učenka Glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta Maša Ercegovčevič, k slovesnem vzdušju pa sta gotovo prispevala tudi dva mlada obetavna operna pevca in velika talenta: Ema Starešinič in Jan Arh.

Besedilo in foto: L. Markelj

