Telovadnico bodo razširili: Trebnje dvorano potrebuje kot Sahara vodo

16.6.2022 | 12:10

Alojzij Kastelic (Foto: R. N.)

Jure Višček (Foto: R. N.)

Trebnje - V Trebnjem že dolgo časa razmišljajo o novi športni dvorani. Najverjetneje jo bodo dobili ob gradnji nove osnovne šole, kdaj to bo, pa še ni znano. Začasno bi pomanjkanje športnih prostorov rešili z razširitvijo telovadnice pri trebanjski osnovni šoli; idejno zasnovo projekta je na zadnji seji podprl občinski svet.

Pobudo za razširitev telovadnice so podali v trebanjskem rokometnem klubu, ki v zadnjih dveh letih niza izjemne uspehe. Rokometaši so pri izvedbi treningov omejeni, prav tako se je že večkrat pokazalo, da je obstoječa tribuna ob največjih derbijih premajhna za vse gledalce. Trebanjci so lani nastopali tudi v evropskem tekmovanju, domače tekme pa so igrali v Ljubljani. Zato se v klubu še toliko bolj zavzemajo za razširitev telovadnice, investicija pa bi bila velika pridobitev tudi za druga društva, ki imajo tam svoje dejavnosti. »V Trebnjem primanjkuje prostorov za kakovostno vadbo in druge večje kulturne prireditve. Na ravni, na kateri igramo, nam obstoječa telovadnica ne ustreza več. Veseli smo, da občinski svet podpira projekt. Upamo, da bomo sezono 2023/24 začeli v prenovljeni dvorani,« je pred dnevi na sprejemu rokometašev pri županu povedal predsednik Rokometnega kluba Trimo Trebnje Toni Janc.

Stroške izdelave projektne dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja, kar je ocenjeno na okoli 80.000 evrov, je pripravljeno nositi podjetje Alva, ki je v lasti Jureta Viščka, ki je tudi podpredsednik trebanjskega rokometnega kluba. »Predvideno je, da bi severni del telovadnice razširili v dolžino 25 m. Pridobili bi še eno igrišče, vmes pa bi bila dvižna zavesa, kar bi omogočalo, da bi lahko hkrati trenirali dve ekipi. Predvidene so tudi montažne tribune, da bi lahko tudi evropske tekme igrali doma,« o projektu pripoveduje Višček.

Župan Alojzij Kastelic je na zadnji občinski seji poudaril, da Trebnje športno dvorano potrebuje kot Sahara vodo.

Rok Nose

