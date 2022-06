Pogačar tudi tokrat s pobegom na Svetino do vodstva na domači pentlji

17.6.2022 | 17:10

Foto: Sportida

Celje - Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar je drugo leto zapovrstjo na domači dirki izkoristil svojo priložnost na vzponu na Svetino pri Celju in vzponu na tamkajšnji grad. Tako kot lani je v današnji tretji etapi slovenske pentlje na tem delu sprožil uspešni napad za kasnejšo etapno zmago in skupno vodstvo na dirki.

Pogačar je ciljno črto na Celjskem gradu prečkal 11 sekund pred moštvenim kolegom v UAE Team Emirates, Poljakom Rafalom Majko. S tem je prevzel zeleno majico 32-letnega Poljaka. Na tretjem mestu je 14 sekund za Pogačarjem zaostal Italijan Nicola Conci (Alpecin-Fenix), na četrtem pa je bil drugi najboljši Slovenec Luka Mezgec (Team BikeExchange-Jayco) s 36 sekundami zaostanka.

V ponovitvi scenarija iz lanske druge etape dirke po Sloveniji, ko je Pogačar na Svetino pokoril konkurenco, je tudi tokrat izvedel napad v tem delu, le da je čez vrh klanca pripeljal skupaj z Majko. Tik pred začetkom vzpona je zaradi spolzkega cestišča v križišču padel njegov portugalski pomočnik Rui Oliveira, že pred etapo pa sta zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus ter bližnjega stika odpadla Danec Mikkel Bjerg in njegov sostanovalec Norvežan Vegard Stake Laengen.

Vodstvo sta Pogačar in Majka obdržala vse do spusta s Celjske koče, ko se jima je pridružil Conci. Ta je več tvegal na spustu, medtem ko je bilo za prvega favorita Pogačarja in njegovega prvega pomočnika cestišče preveč spolzko. Zaradi prihajajočega Toura ni poskušal niti na koncu šestouvrščeni Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) v ozadju, ki sicer slovi kot izjemen "spustaš".

Mohorič je bil sicer na vzponu na Svetino nekaj časa najbližji zasledovalec Pogačarja in Majke, a priključiti se mu ni uspelo.

Pogačar je nato po spustu in ravnem odseku napadel na vznožju ciljnega vzpona in imel precej več moči od Concija in Majke. Ta je nato za drugo mesto ob koncu dohitel in prehitel Italijana.

"Na koncu se zdi, da smo vse izpeljali idealno, a imeli smo nekaj zapletov. Startalo nas je le pet, zato kapo dol vsem mojim sotekmovalcem. Rui (Costa, op. STA) je še padel pred Svetino v Celju. Na koncu sva napadla z Rafalom (Majko, op. STA) in uspelo nama je," je po etapi sprva dejal Pogačar.

Na spolzki cesti z Majko nista želela tvegati, sicer bi lahko bila prednost na koncu še višja. "Lani je prav tako padal dež, ampak zagotovo cesta ni bila tako spolzka kot letos. Dol s Svetine je bila drsalnica. Zato sva šla z Majko zelo previdno," je dodal.

Kljub temu pa je v etapi ves čas šlo na vso moč, je priznal 23-letni slovenski as. "Danes je šlo na polno, nič ni ostalo. Želela sva čim večjo prednost, da bi lahko šla z rezervo navzdol."

Tudi vzdušje pa je bilo kljub nekoliko slabšem vremenu sijajno, je poudaril Pogačar za konec: "Res noro, tudi če je takšno vreme, gledalci pridejo. Lahko se jim le zahvalim, da nas ne glede na vse pridejo spodbujat. Lepo je videti, ko vzklikajo in vpijejo ob progi."

Vzdušja pa ob vsem trpljenju, kot je dejal, ni toliko zaznal Mezgec. "Prav nič nisem užival," je sprva povedal. "Odpadel sem na Svetino, kilometer do vrha me je zmanjkalo, ampak vedel sem, da je kar dolg spust in da se znam dobro peljati navzdol. Potem sem samo še varčeval z močmi po ravnini. Pod vzponom sem vedel, da nimam dobrih nog, obenem pa smo dirkali za tretje mesto," je priznal 33-letni Kranjčan.

Tudi Mohorič po koncu ni bil ravno zadovoljen z doseženim. "Nič posebnega. Vedel sem, da bom verjetno malce prekratek v primerjavi s Pogačarjem in Majko, kar se je tudi uresničilo. Na vrhu sem imel 15 sekund zaostanka, spust pa je bil moker in je zelo drselo, zato nisem tvegal in odšel z drugo skupino do cilja. Bolj nas je zanimala etapna zmaga, tisto četrto mesto v skupnem seštevku ni tako pomembno. Upam, da bo Domen (Novak, op. STA) ubranil stopničke v skupnem seštevku v jutrišnji etapi," je še dejal danes previdni Mohorič.

V soboto bo na sporedu kraljevska etapa od Laškega do Velike planine (152,1 km). Kolesarje pred zaključnim vzponom čakajo trije kategorizirani klanci na Jesenovo, Trojane in Črnivec, za konec pa sledi 8,2 km dolg vzpon na Veliko planino s povprečnim naklonom 7,6 odstotka.

STA; M. K.