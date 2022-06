Pogačar prepustil etapno zmago Majki, a ostaja v skupnem vodstvu

18.6.2022 | 16:00

Foto: Sportida

Kamnik/Laško - Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je v današnji kraljevski etapi dirke po Sloveniji kot drugi prečkal cilj na Veliki planini in obdržal zeleno majico skupno vodilnega. Zmago je v zadnjih metrih prepustil moštvenemu kolegu in drugemu v skupni razvrstitvi, Poljaku Rafalu Majki.

S tem se je prednost 23-letnega Slovenca pred Majko pred zadnjo etapo slovenske pentlje zmanjšala na tri sekunde. Na tretjem mestu ostaja Domen Novak (Bahrain Victorious), ki je danes osvojil 11. mesto in za Pogačarjem zdaj skupno zaostaja 1:56 minute.

Etapa se je pričakovano odločila v zadnjem, 8,2 km dolgem vzponu na Veliko planino s povprečnim naklonom 7,6 odstotka, kjer je bil slovensko-poljski par najmočnejši. Pet kilometrov pred ciljem sta se z napadom ločila od glavnine in brez težav ob bučni podpori številnih navijačev, ki so se zbrali na cesti, ostala v ospredju.

Pogačar in Majka sta se tako že tretjič doslej na dirki znašla v odličnem položaju v samem zaključku etape. Podobno je bilo tudi prvi dan, ko je v Postojni slavil Poljak, in v petek, ko je bil na vzponu na Celjski grad najmočnejši Pogačar.

Tik pred ciljno črto sta si danes ob veliki prednosti pred konkurenco najprej čestitala, nato je ciljno črto prvi prečkal Majka.

"Hvala Tadeju in hvala celotni ekipi za takšen razplet ... Vemo, da je Tadej najmočnejši, ampak na koncu mi je rekel, da lahko vzamem etapo. Sem zelo vesel, imamo vodstvo v skupni razvrstitvi in jutri bomo to poskusili potrditi," je v prvi izjavi za TV Slovenija dejal 32-letni Poljak, ki je na dirki po Sloveniji skupno zmago slavil leta 2017.

Tretje mesto v današnji etapi je pripadlo Špancu Fernandu Barcelo (Caja Rural Seguros), ki je zaostal 22 sekund. Na petem mestu s 25 sekundami zaostanka je Italijan Vicenzo Albanese (EOLO-Kometa Cycling Team) zaostanek do Novaka na tretjem mestu v skupni razvrstitvi zmanjšal na 11 sekund.

Današnja etapa je bila povod za kolesarski praznik v številnih krajih na trasi. Velika množica se je zbrala že na startu v Laškem, kolesarje pa so številni ljubitelji kolesarstva pozdravljali po celotni trasi, med najbolj bučnimi pa so bili v Pogačarjevem domačem kraju na Klancu pri Komendi.

"Zame se je bilo izjemno peljati skozi Tadejev domači kraj, kjer je bila res nepopisna množica. Neverjetno, kako je kolesarstvo pridobilo na priljubljenosti v Sloveniji. Ko sem tu zmagal leta 2017, ni bilo toliko ljudi ob cesti, zdaj pa je vzdušje fantastično," je dodal Majka.

Pred zaključnim vzponom so kolesarji opravili s tremi kategoriziranimi klanci, najprej na Jesenovo in Trojane v prvi tretjini trase, nato pa dobrih 50 km pred ciljem še na Črnivec.

Še do spusta s Črnivca je bila v vodstvu skupina devetih ubežnikov, ki se je v beg podala že po 10 kilometrih. V njej je dva leteča cilja dobil Hrvat Viktor Potočki (Ljubljana Gusto Santic), enega pa Poljak Tomasz Budzinski (HRE Mazowsze Serce). Med ubežniki je bil tudi David Per iz domače ekipe Adria Mobil.

V nedeljo kolesarje čaka še zadnja, pretežno ravninska etapa od Vrhnike do Novega mesta v dolžini 155,7 km, v kateri pa zna razplet krojiti strm vzpon na Trško Goro - z 9-odstotnim povprečnim naklonom - in sledeči spust po ozki cesti do Novega mesta.

* Izidi 4. etape, Laško - Velika planina (152,1 km):

1. Rafal Majka (Pol/UAE Emirates) 3:53:52

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirate isti čas

3. Fernando Barcelo (Špa/Caja Rural-Seguros) + 0:22

4. Alex Tolio (Ita/Bardiani-CSF-Faizane) 0:24

5. Vincenzo Albanese (Ita/Eolo-Kometa) isti čas

6. Vojtech Repa (Češ/Equipo Kern Pharma) 0:28

7. Sean Bennett (VBr/China Glory Continental) 0:33

8. Edward Ravasi (Ita/Eolo-Kometa) 0:43

9. Ribert Stannard(Avs/Alpecin-Fenix) 0:52

10. Jon Agirre Egana (Špa/Equipo Kern Pharma) 0:55

11. Domen Novak (Slo/Bahrain-Victorious) isti čas

...

23. Gal Glivar (Slo/Adria Mobil) 1:48

29. Jaka Primožič (Slo/Slovenska selekcija) 2:23

36. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 4:18

37. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 4:44

40. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 4:56

47. Matevž Govekar (Slo/Bahrain-Victorious) 10:22

49. David Per (Slo/Adria Mobil) 11:51

50. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange Jayco) isti čas

...

- skupni vrstni red:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 15:35:44

2. Rafal Majka (Pol/UAE Emirates) + 0:03

3. Domen Novak (Slo/Bahrain-Victorious) 1:56

4. Vincenzo Albanese (Ita/Eolo-Kometa) 2:06

5. Vojtech Repa (Češ/Equipo Kern Pharma) 2:17

6. Nicola Conci (Ita/Alpecin-Fenix) 2:41

7. Paul Double (VBr/Vis-Color for Peace-VPM) 2:56

8. Joel Nicolau (Špa/Caja Rural-Seguros) 3:04

9. Fernando Barcelo (Špa/Caja Rural-Seguros) 3:16

10. Davide Gabburo (Ita/Bardiani-CSF-Faizane) 3:47

...

16. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 6:26

23. Jaka Primožič (Slo/Slovenska selekcija) 13:18

24. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 13:33

29. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 16:29

33. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 20:00

41. Gal Glivar (Slo/Adria Mobil) 24:37

48. Matevž Govekar (Slo/Bahrain-Victorious) 29:00

...

STA; M. K: