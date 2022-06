Velika nagrada 55. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje kubanskemu umetniku

20.6.2022 | 14:30

Ramon Rodriguez Fernandez, Kuba (Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): Eving)

Skupinska fotografija umetnikov in predstavnikov galerije

Trebnje - Deset umetnikov in umetnic iz sedmih držav se je v soboto dopoldne še zadnjič zbralo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, kjer se je zaključil 55. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje. Veliko nagrado strokovne žirije je prejel kubanski umetnik Ramon Rodriguez Fernandez.

Natalija Brezina in Stanka Golob iz Slovenije, Đurđica Balog s Hrvaške in Svetlana Miladić iz Srbije, trije Italijani - Iago Barbieri, Amadeo Marchetti in Alexia Molino - iz Francije Odile Bron, s Poljske Pawel Widera in z daljne Kube Ramon Rodriguez Fernandez so letos ustvarjali v Trebnjem in galeriji podarili 13 novih del. Osem jih je prišlo prvič.

»Letošnji tabor je izpolnil vsa pričakovanja. Večina umetnikov na taboru sodeluje prvič, kar v zbirko prinaša posebno svežino in aktualnost, pri umetnikih, ki so na taborih že sodelovali, pa je zanimivo opazovati njihov razvoj. Tudi letošnji tabor je združil umetnike različnih likovnih tehnik in svojstvenih interpretacij sveta in življenja. V svojih delih nagovarjajo aktualne teme – ekologijo, vojne, migracije,« pravi direktorica CIK Trebnje, pod okriljem katerega deluje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Patricija Pavlič. (- pripeta tonska izjava P. Pavlič)

Veliko nagrado je, kot sporočajo iz galerije, prejel kubanski umetnik Ramon Rodriguez Fernandez – Manglar, ki je strokovno žirijo prepričal z diptihom Tisoč in en način za pobeg iz raja, ki je bil zasnovan na Kubi, iz štirih delov pa sestavljen v Sloveniji. »Skrbno načrtovana kompozicija diptiha mojstrsko kombinira številne materiale, za katere se na prvi pogled zdi, da so nezdružljivi, npr. les, tiskarske barve, tapete in karton. Ne samo, da je celota sestavljena iz dveh ločljivih delov, avtor dvodelnost ponovi tudi v kontrastni postavitvi neba in zemlje; spodnji del je poln, nagneten in plastovit, zgornji pa lahkotnejši, zračnejši in nežnejši. Avtor tako subtilno podpre osnovno sporočilo diptiha, s katerim se loteva razmisleka o temeljnih vrednotah družbe in neposredno problematizira aktualno dogajanje vojne, socialnih stisk, pa tudi migrantske krize,« je odločitev žirije utemeljila Andrejka Vabič Nose, kustodinja v Galeriji in članica strokovne žirije. (- pripeta tonska izjava A. V. Nose)

Kubanski umetnik bi moral na taboru prvič sodelovati leta 2019, po dveh koronskih letih pa je letos vendarle prišel v Trebnje. Delo je zasnoval mesec dni pred odhodom s Kube, da tako najbolje odraža njegovo trenutno počutje in doživljanje sveta. Velika nagrad mu prinaša tudi samostojno razstavo v galeriji predvidoma leta 2024: »To so sanje. Težko sem delal, da sem prišel v to čudovito galerijo. Upam, da bom imel dovolj časa za priprave. Veliko imam pokazati. Upam, da bom lahko pokazal vsega po malem, vse različne tehnike, ki jih uporabljam pri svojem ustvarjanju. Sem zelo zadovoljen. Bomo videli, kako bo,« je po prejemu nagrade povedal Ramon Rodriguez Fernandez. (pripeta tonska izjava R. R. Fernandez, prevod P. K. L.)

Strokovna žirija je podelila še tri priznanja za likovna dela, in sicer Natalii Brezini, Stanki Golob in Svetlani Miladić, ki je prejela tudi posebno nagrado prijateljev galerije, ki so njenemu delu Prihajamo na morje v 24-urnem glasovanju namenili največ glasov.

