Do jeseni modularna enota za nov oddelek vrtca Deteljica

22.6.2022 | 11:30

Vrtec Deteljica (Foto: Lapego)

Podpis pogodbe (Foto: E. Z.)

Modularna enota vrtca (Arhiv občine)

Mirna - Župan Občine Mirna Dušan Skerbiš in direktor podjetja REM Igor Kastelic sta včeraj podpisala pogodbo o postavitvi modularne enote za en oddelek vrtca Deteljica na Mirni. Postavljen naj bi bil do jeseni, namenjen pa bo najmlajši skupini otrok, ki potrebujejo predšolsko varstvo.

V začetku pomladi so starši najmlajših otrok v občini Mirna na občino naslovili prošnjo za ureditev predšolskega varstva za njihove otroke. Občina je skupaj z Osnovno šolo Mirna poskušala najti rešitev za nov oddelek v obstoječih prostorih. »Po preigravanju različnih možnosti smo se odločili za postavitev modularne enote ob obstoječem vrtcu, v kateri bodo prostor dobili najmlajši. Otroški vrvež bo novi oddelek napolnil predvidoma novembra. Tako bo do izgradnje novega vrtca poskrbljeno za varstvo za vse predšolske otroke, ki ga potrebujejo,« pojasnjuje Elvira Žagar z občinske uprave Občine Mirna.

Občina bo za nov oddelek, ki bo velik 123 kvadratnih metrov in bo dokončan do jeseni, namenila nekaj več kot 200 tisoč evrov iz občinskega proračuna. Pogodbo o postavitvi sta podpisala župan Dušan Skerbiš in direktor podjetja REM, ki je bilo izbrano med postopkom javnega naročila, Igor Kastelic. Ta predvideva, da se dela začnejo v enem tednu in zaključijo do 1. septembra. »Nam je vsak projekt, še posebej, če je blizu nas, pomemben, ne glede na velikost, ker lahko prikažemo tisto znanje, ki smo ga pridobili v zadnjih 20 letih, ko se s to gradnjo ukvarjamo. Na nek način podpiramo tudi lokalno skupnost z našim proizvodom oziroma storitvami skupaj z lokalnimi partnerji, s katerimi bomo ta projekt izvedli do konca, in upamo, da v zadovoljstvo investitorja,« je povedal komercialni direktor podjetja REM Bruno Čibej.

Kot sporočajo z mirnske občine, se bo načrtovana gradnja novega, 10-oddelčnega vrtca, ki ga bo sofinanciralo šolsko ministrstvo, začela prihodnje leto, še pred tem pa bo jeseni objavljen razpis za izbor izvajalca del. Naložba, ki naj bi bila dokončana v letu 2024, je ocenjena na 2,6 milijona evrov, pri čemer bo ministrstvo prispevalo dobrega 1,1 milijona v dveh letih. V novem vrtcu, ki bo urejen le nekaj metrov od obstoječega, bo poleg desetih oddelkov in ostalih spremljevalnih prostorov tudi večnamenska dvorana za vadbo, kasneje pa bodo uredili tudi nove prostore za večjo in modernejšo Krajevno knjižnica Mirna, za kar je že pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje, so še sporočili z Mirne.

M. K.