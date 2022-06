Praznik KS Stari trg ob Kolpi: Ko vaščani stopijo skupaj, lažje pomaga tudi občina

22.6.2022 | 13:20

Knjigobežnici na pot, z leve Renata Butala, direktorica CŠOD Nina Pezdirec in župan Andrej Kavšek (Foto: M. G.)

Radenci - Vrsta pridobitev vzdolž reke Kolpe – Čebljanje otrok še bolj prebuja dolino – Jubilej centra šolskih in obšolskih dejavnosti – Osebnosti, ki so ponesle ime kraja

Krajevna skupnost Stari trg ob Kolpi je s tristotimi prebivalci in 14 vasmi ena izmed trinajstih v črnomaljski občini, ki že od ustanovite v začetku junija zaznamuje krajevni praznik v spomin na napad partizanskih enot pred 80 leti na italijansko okupatorsko utrdbo v domačemu kraju. V Radencih so ga združili s še enim pomembnim jubilejem, in sicer z 20. obletnico od začetka delovanja tukajšnjega centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).

»Sami vidite, tu ni kaj dodati, smo pred lično urejenim šolskim poslopjem, ki je po letu 1971, ko se je v njem zadnjič oglasil šolski zvonec, zapuščeno in ni več služilo svojemu namenu. Nekdanji grdi raček je ob mejni krasotici, reki Kolpi, že dolgo naš ponos, saj je skozi vse leto polno zaseden s šolsko mladino iz vseh krajev naše države,« je v daljšem nagovoru poudarila Renata Butala, predsednica sveta krajevne skupnosti. Zaradi čebljanja otrok, ki jih je v dolini čedalje več, občutka ponosa ni skrival niti črnomaljski župan Andrej Kavšek. Vse to kaže, da se počasi, a zanesljivo ustvarjajo pogoji, da mlade družine ostanejo v kraju, ki se prav lepo razvija tudi po zaslugi dejavnih članov sveta krajevne skupnosti in njene predsednice.

»Gotovo k ohranjanju slovenstva, saj ta beseda nekako samoumevno najde svoje mesto tu ob meji, pripomore tudi center, s katerim vsa lokalna društva zgledno sodelujejo, zato ob tej priložnosti še enkrat hvala vsem, ki ste takrat pomagali pri njegovi ustanovitvi,« je Kavšek nagovoril zbrane in dodal, da ima občina še nekaj načrtov, kako v Poljansko dolino privabiti še več ljudi.

Tisti, ki jih občasno pot prinese v te kraje, ne morejo spregledati vrste pridobitev v zadnjemu letu, med katerimi so preplastitev in sanacija ceste ter obnova vodovoda od Kota do Sodevcev. Tam so zaradi preglednosti odstranili starejšo hišo. Nov asfalt je tudi na cesti Vrhgora–Rokan ter na odseku 600 metrov pred Starim trgom. Za lažji prehod državne meje je saniran most Sodevci–Blaževci, dokončno so odpravljene težave z odvodnjavanjem v Kovači vasi, urejenih je bilo tudi nekaj gozdnih cest ter medgeneracijski vadbeni park ob igrišču v Staremu trgu.

»V okviru partnerskega projekta Čredniška pot, ki je bil ovrednoten na okoli 130 tisoč evrov, smo lani na tem igrišču dokončali tribune in shrambo ter korita in okolico izvirne jame Peč, označili smo tudi pohodne poti, letos pa je zaživel nekaj več kot 31 tisoč evrov vreden projekt Uršek se druži, v okviru katerega je tudi knjigobežnica v Radencih,« je Butala spomnila na nekatere večje pridobitve. Želja in načrtov imajo seveda še veliko, ureditev zaščitne ograje na cesti Radenci–Sodevci pa je poudarila kot prednostno, enako tudi priklop večjega števila uporabnikov na čistilno napravo Radenci in izdelavo poplavne študije za to območje, izvedbo gradbenih del za vodovod Deskova vas, ureditev strehe na stari Osnovni šoli v Staremu trgu in še kaj.

Del osebne izkaznice Poljanske doline so tudi števila društva (turistično, kulturno, šahovsko in gasilska), pevska skupina in posamezniki, ki so prepoznavni ne le v krajevnem, ampak tudi nacionalnem in mednarodnemu prostoru. Vsem se je ob prazniku, tako kot pritiče, z izbranimi besedami zahvalila Renata Butala, ki krajevno skupnost vodi drugi mandat. Za živahnost dopoldneva so poleg otroške folklorne skupine Polančki poskrbeli violončelistki Maruša in Pika, flavtistka Eva, na klavirju pa je igral virtuoz Jaka (vsi starotrški učenci Glasbene šole Črnomelj), recitatorji OŠ Stari trg ob Kolpi (Tim, Kevin in Klavdija) ter Maruška iz vrtca.

M. Glavonjić