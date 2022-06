Novomeška Adria Mobil do zemljišča za lastno širitev

22.6.2022 | 14:35

Sonja Gole in Gregor Macedoni (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni in generalna direktorica družbe Adria Mobil Sonja Gole sta danes podpisala 1,6 milijona evrov vredno prodajno pogodbo za večje občinsko zemljišče ob Straški cesti. Družba, ki izdeluje paleto vozil za prosti čas, je s tem prišla do dodatnega zemljišča s skoraj 6,5 hektarja v neposredni bližini svojega sedeža.

Gre sicer za zemljišče ob načrtovani novomeški zahodni obvoznici, Mestna občina Novo mesto pa z omenjeno prodajo "nadaljuje aktivno podporo novomeškemu gospodarstvu", so sporočili z občine.

V zadnjih letih so se lotili tudi komunalnega opremljanja treh večjih novomeških gospodarskih con - Livada, Brezovica in Cikava. Novomeški svetniki pa bodo prihodnji mesec odločali o spremembah občinskega prostorskega načrta, ki med drugim predvidevajo širitev površin za industrijsko proizvodnjo, oz. zemljišč, namenjenih delovanju največjih novomeških gospodarskih izvoznih družb v Ločni in ob Straški cesti, so še zapisali na novomeški občini.

M. K.