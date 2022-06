Novo vozilo za Pomoč na domu

24.6.2022 | 09:15

Predaja avtomobila (Foto: Občina Brežice)

Brežice - Župan Občine Brežice Ivan Molan je včeraj uradno predal novo vozilo izvajalcu socialno varstvene storitve Pomoč na domu, Centru za socialno delo (CSD) Posavje, enoti Brežice. V letu 2020 mu je občina že zagotovila tri nova vozila, prav tako tudi v letu 2021.

Ob prevzemu je pomočnica direktorice CSD Posavje Andreja Osredkar dejala: ''V obdobju dobrih dveh let je Daccia Sandero že sedmo vozilo, ki smo ga prevzeli v uporabo s strani Občine Brežice, za kar se Občini res zahvaljujemo, saj nam to predstavlja pomembno pridobitev. Veseli smo dodatne okrepitve, saj novo vozilo predstavlja večjo varnost za oskrbovalke, ki opravljajo delo na terenu v celotni občini Brežice in so tako veliko časa v avtomobilu, varnost pa je zelo pomembna. Storitev pomoč na domu se sedaj približno eno leto izvaja vse dni v letu, povečalo se je število uporabnikov, ki koristijo to storitev, prav tako se povečujeta interes in zanimanje, vendar kljub večjemu številu oskrbovalk težko zagotovimo storitev vsakomur takoj.''

Storitev Pomoč na domu trenutno opravlja kar 14 zaposlenih, ki skrbijo za pomoč pri vsakodnevnih opravilih in dostavi obroka, trenutno za 110 starejših občank in občanov. Povpraševanje iz leta v leto narašča, leta 2018 je povprečno število uporabnikov znašalo 63, so sporočili iz brežiške občine.

Zaradi vse večjih potreb uporabnikov se storitev od 1. 5. 2021 izvaja tudi ob sobotah zvečer ter ob nedeljah in praznikih, torej vseh 365 dni v letu.

Župan Ivan Molan se je ob predaji vozil zahvalil izvajalkam storitve Pomoč na domu za njihovo delo, ki je zelo pomembno, saj močno vpliva na kakovost življenja starejših občank in občanov.

Občina sicer vsako leto povečuje sredstva, ki so namenjena Pomoči na domu. Na podlagi Sklepa o uskladitvi cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2022, ki ga je Občinski svet sprejel na aprilski seji, je cena storitve za uporabnika ob delovnikih in sobotah 4,67 evra na uro, ob nedeljah 6,54 evra in ob praznikih 7,01 evra. Ekonomska cena storitve je letos subvencionirana v višini 70 % (v tej višini se je začela subvencionirati že v letu 2021; v preteklih letih pa je bila ta višina 62,8 %).

M. K.