FOTO: Na kapiteljski zvonik po najlepši razgled v Novem mestu

24.6.2022 | 19:00

Avtor fotografij (tudi spodaj v fotogaleriji): Peter Žunič Fabjančič, MONM

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni, tamkajšnji škof Andrej Saje in direktor občinskega Zavoda Novo mesto Aleš Makovac so v Novem mestu danes uradno odprli višinsko razgledno ploščad v zvoniku kapiteljske cerkve sv. Nikolaja, ki stoji na vrhu osrednjega mestnega griča. Občina je za naložbo skupaj z davkom odštela nekaj manj kot 270.000 evrov.

Razgledišče v zvoniku kapiteljske oz. novomeške stolne cerkve, ki velja za eno najstarejših in najbolj značilnih mestnih znamenitosti, so uredili 24 metrov nad tlemi zvonika oz. na ravni njegovih oken ob zvonovih, do ploščadi pa vodi 126 stopnic, je povedal Macedoni.

Poseg v zunanjost cerkve ni posegal, v 53-metrskem zvoniku pa so namestili vmesne podeste in dvosmerno stopnišče. Staro leseno stopnišče so nadomestili s kovinsko-leseno konstrukcijo. Dostop do razgledne ploščadi pa je s severne strani zvonika in je ločen od bogoslužnega prostora.

Kot je v nagovoru na odprtju razgledišča povedal vodja območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) Dušan Štepec, »si zaradi njene izjemne spomeniške vrednosti na zavodu ves čas prizadevamo, da se posegi na njej načrtujejo skrbno in previdno z namenom ohranjanja avtentičnosti spomenika, reverzibilnost posegov in kompatibilnost vgrajenih materialov. Tako je tudi umestitev novih stopnic in ureditev razgledne ploščadi na zvoniku stolne cerkve v skladu s konservatorsko doktrino.«

Gre sicer za novo mestno turistično zanimivost, ki je obogatila tovrstno novomeško ponudbo in omogoča izjemen razgled po mestu in njegovi okolici, je še dejal Macedoni.

Po podatkih novomeške občine je ta s Škofijo Novo mesto in Dekanijo Novo mesto lani podpisala pogodbo o služnosti za ureditev turistične razgledne ploščadi v zvoniku stolne cerkve sv. Nikolaja oz. kapiteljske cerkve.

Občina bo z omenjeno ploščadjo upravljala 15 let in za višinski ogled Novega mesta zaračunavala vstopnino. Po tem obdobju bo upravljanje ploščadi prevzela novomeška župnija Kapitelj.

Z razgledno ploščadjo bo v imenu Mestne občine Novo mesto navedenih 15 let upravljal njen Zavod Novo mesto. Njegov direktor Makovac je povedal, da obisk ureja samodejni sistem, ki tudi zaračunava vstopnino, Novomeščani pa si svoje mesto iz ptičje perspektive prve mesece po odprtju ploščadi lahko ogledajo po simbolični ceni enega evra.

Edini pogoj za to je, da vstopnico pred tem kupijo ali na TIC-u Novo mesto na Glavnem trgu in na blagajni Kulturnega centra, kasneje pa se jim bodo pridružile še druge lokacije

Novo pridobitev je blagoslovil novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje, ki je ob tem izpostavil: »Prenova notranjosti zvonika stolne cerkve sv. Nikolaja in ureditev razgledne ploščadi bosta obiskovalcem zvonika omogočili pogled na naše lepo mesto in njegovo okolico. S tem naš mogočni zvonik sporoča dvoje: najprej s svojo pojavnostjo pogled človeka usmerja k Bogu, z razgledom pa nam pokaže na čudovito stvarstvo, ki ga bomo lahko opazovali. Želim, da melodija zvonov in pogled na čudovito stvarstvo bogatita dušo in naše medsebojne odnose.«

Stolnica sv. Nikolaja, imenovana tudi kapiteljska cerkev, kapitelj ali cerkev sv. Miklavža, je ena najstarejših, najlepših in najbolj značilnih znamenitosti Novega mesta. To arhitekturno umetnino, zgrajeno v prevladujočem gotskem slogu, sestavljajo zvonik, visok gotski prezbiterij in nižje baročne ladje. Njeni posebnosti sta zalomljena vzdolžna cerkvena os in kripta. Njen glavni oltar krasi upodobitev sv. Nikolaja, katere avtor je znameniti italijanski oz. beneški renesančni slikar Jacopo Robusti Tintoretto (1518-1594).

M. K.

