V Pogancih in Prečni tradicionalno položili venca

26.6.2022 | 19:45

Poganci

Prečna (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni je dan pred dnevom državnosti in ob spominskem dnevu Mestne občine Novo mesto tradicionalno položil venca pri spomeniku v Pogancih in na grobu Franca Uršiča v Prečni.

V počastitev obeh praznikov in dogodkov, ki so nas zaznamovali pred enaintridesetimi leti, so se, kot sporočajo z rotovža, županu pridružili Anton Klobčaver, predsednik Združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske, Vasilije Maraš, predsednik Območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto, Marjan Dragan, predsednik Policijsko veteranskega društva Sever, in Andreja Kapušin, namestnica poveljnika Vojašnice Franca Uršiča.

Delegacija se je na pokopališču v Prečni poklonila tudi Francu Uršiču, ki je dal življenje za samostojno Slovenijo. Franc Uršič je bil posthumno odlikovan s častnim vojnim znakom, najvišjim vojaškim odlikovanjem za pripadnike Slovenske vojske, in častnim znakom svobode Republike Slovenije. Julija 2012 so po njem poimenovali vojašnico v Novem mestu.

M. K.