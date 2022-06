V Novem mestu nadaljevanje prenove Ceste brigad in ureditev fasade na OŠ Drska

28.6.2022 | 14:40

OŠ Drska

Podpis pogodbe za OŠ Drska

Pogodba za Cesto brigad (Fotografije: MO Novo mesto)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor gradbenega podjetja CBE Sašo Previšič sta včeraj podpisala pogodbo za prenovo Ceste brigad v Novem mestu oz. Bučni vasi. Ta bo občino skupaj z davkom stala nekaj več kot pol milijona evrov. Prenovitvena dela bodo stekla avgusta, končati jih nameravajo do konca leta, so sporočili z novomeške občine.

Gre za nadaljevanje celovite prenove Ceste brigad od že prenovljenega dela pri Andrijaničevi cesti do križišča z ulico V Brezov Log, vključno z ureditvijo varne šolske poti za bližnjo Osnovno šolo Bršljin.

Pri tej bodo zgradili 180 metrov manjkajočega pločnika. Prenovitvena dela bodo poleg pločnika na desni strani cestišča obsegala še prenovo komunalne infrastrukture, ureditev javne razsvetljave in kolesarskega pasu.

Ureditev fasade na Osnovni šoli Drska

Na rotovžu so podpisali še eno pogodbo - župan Gregor Macedoni in direktor podjetja Prenova Novo mesto Marko Bele sta jo sklenila v višini skoraj 160.000 evrov z DDV, in sicer za ureditev fasade na Osnovni šoli Drska. Glavnina del, ki zajemajo ureditev poškodb na fasadi, ometa in obrob, bo potekala v počitniškem času, zaključila pa se bodo predvidoma v septembru.

Poleti v novomeški občini načrtujejo še ureditev podstrešja novega prizidka Osnovne šole Otočec, kjer bo nastal prostor za knjižnico in zbornico, predvidena je gradnja dveh novih učilnic in kabineta na Osnovni šoli Center, kjer bo za ta namen preurejena manjša telovadnica in prenova sanitarij na podružnični šoli Mali Slatnik.

M. K.