Med naj prostovoljci tudi Posavci in Dolenjec

28.6.2022 | 10:30

Podelitev na Brdu pri Kranju (Foto: Daniel Novakovič/STA)

Brdo pri Kranju - Naj prostovoljski projekt leta 2021 je postal projekt Lahko berljiva ustava Republike Slovenije, ki je nastal v sodelovanju Študentske sekcije društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in Zveze Sožitje. Predsednik republike Borut Pahor pa je ob tem Mladinskemu svetu Slovenije na sinočnji slovesnosti na Brdu pri Kranju izročil posebno zahvalo.

V petletnem projektu so si izvajalci projekta Lahko berljiva ustava Republike Slovenije zadali cilj približati vsebino slovenske ustave vsem skupinam ljudi, ki jo težje razumejo. V ta namen so jo prevedli v znakovni jezik za gluhe.

Naj mladinska voditeljica je na predlog Društva Center za pomoč mladim postala Pia Oražem, Naj mladinski projekt pa Noč čarovnic 2021, ki ga so ga organizirali v Mladinskem centru Krško. Projekt Noč čarovnic 2021 ni bil le zabava za mlade, pač pa dodelan projekt, ki je vključeval prvine kreativnega pisanja in razmišljanja, igro vlog, otroške delavnice, postavitev hiše strahov, predstavo, koncert, promocijske aktivnosti in druženje - so zapisali v obrazložitvi nagrade; prejel je naziv Naj mladinski projekt za spodbujanje kreativnega preživljanja prostega časa.

Priznanji za posebne dosežke sta prejela Marika Haler za dolgoletno aktivnost na glasbenem področju in Branko Lepičnik za redno in dolgoletno obravnavo vprašanj s področja življenja invalidov, starejših in drugih ranljivih skupin.

Naj prostovoljci v dveh starostnih skupinah so postali Julija Kordež in Jakob Osredkar ter Marjetica Stojanović, naj prostovoljec v starosti nad 30 let pa je postal Dejan Sotirov iz Šentvida pri Stični na predlog Eternie, društva za pomoč mladim z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. Po besedah predlagateljev prostovoljec edini v Sloveniji že 10 let deluje na področju obravnave mladih z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo, pred tem pa je več let deloval na področju obravnave zapornikov, odvisnikov in drugih socialno izključenih skupin. Organizacija, ki jo vodi, se ne financira od države, pa vendar je izjemno aktivna, so zapisali.

Ob 20-letnici natečaja Prostovoljec leta je predsednik Borut Pahor Mladinskemu svetu Slovenije podelil zahvalo za spodbujanje prostovoljstva in vrednost človečnosti, ki plemenitijo družbo. "Prostovoljke in prostovoljci opravite več kot 11 milijonov ur prostovoljskega dela. To je neverjetno. En človek bi toliko ur moral opravljati več kot 1300 let. In to so zgolj zabeleženi podatki. V resnici je prostovoljskega dela opravljenega še več," je dejal Pahor. Zahvalo je sprejel predsednik sveta Miha Zupančič.

Ob predsedniku Pahorju so na podelitvi sodelovali minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec, minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič ter ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.

V natečaj je letos prispelo 112 prijav, od tega 88 za posameznike in 24 za projekte.

M. K.