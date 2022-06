Novomeška škofija ima novomašnika – Janeza Meglena

30.6.2022 | 12:30

Mašniško posvečenje Janeza Meglena - na desni novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje. (Foto: Jože Potrpin, Družina)

Novo mesto - V Sloveniji imamo letos štiri novomašnike, trije so iz ljubljanske nadškofije, eden pa iz novomeške škofije.

Na predvečer praznika sv. apostolov Petra in Pavla je novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje v mašnika posvetil diakona Janeza Meglena.

Posvečenje je prejel v novomeški stolnici. Škof Andrej Saje je v pridigi poudaril, da je vsak nov duhovnik za Cerkev vir veselja in znamenje upanja. Vesel je, da je Janez prepoznal Gospodov klic in nanj odgovoril, »z veseljem te sprejemam v zbor duhovnikov novomeške škofije.« Saje je Meglena spodbudil, naj ga spodbuja zgled apostola Petra in da bo svoje zahtevno poslanstvo gotovo zmogel s pomočjo Gospoda, h kateremu se naj vedno obrača po pomoč.

Janez Meglen s prvim novomeškim škofom msgr. Andrejem Glavanom. (Foto: L. M.)

Janez Meglen, ki bo novo mašo daroval v Župniji Krka – Novo mesto 3. julija ob 14. uri, prihaja iz kmečko podjetniške družine iz Laz nad Krko. Po osnovni šoli je obiskoval Škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu nad Ljubljano, po vpisu na Fakulteto za gradbeništvo pa je kmalu odločitev spremenil in se vpisal na Teološko fakulteto in izbral duhovniško pot. Janez Meglen, ki zdaj opravlja tajniške posle novomeškega škofa, je bil vedno dejaven v Cerkvi in v svoji rodni župniji.

Več o novomašniku Janezu Meglenu, kako je prepoznal klic Gospoda, katero novomašniško geslo si je izbral, kako vidi svojo nadaljnjo pot itd., pa v pogovoru z njim v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

L. Markelj