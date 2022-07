Za znamenito turško lipo neurje usodno?

2.7.2022 | 12:50

Poškodba za enkrat ne ogroža obstoja znamenite turške lipe sredi Gorenjega Vrhpolja. (Foto: L. M.)

Gorenje Vrhpolje - Gorenje Vrhpolje že dolgo krasi mogočna turška lipa, ki naj bi bila stara okrog petsto let. V vasi pa imajo še eno lipo, malo višje, pri cerkvi sv. Urbana. Obe sta spomeniško zaščiteni kot naravni vrednoti in zanju skrbi Občina Šentjernej v sodelovanju z novomeško enoto Zavoda RS za varstvo narave.

Nedavno neurje, ki je hudo prizadelo ta del šentjernejske občine, lip ni pustilo pri miru. Lipa pri cerkvici ima poškodovane veje, a bo po mnenju dr. Petra Železnika, univ. dipl. inž. gozdarstva, oz. naravovarstvenega svetovalca na ZRSVN, ki si je v teh dneh ogledal zadevo na terenu, to za drevo predstavljajo le manjšo motnjo.

Večja obodna veja pa se je odlomila s turške lipe, zato je tam škoda malce večja. »Turška lipa je bila v preteklosti močno obrezovana, tako da je drevo votlo in celotna krošnja sekundarna. Drevo je glede na starost sicer zelo vitalno. Odlom debelejše obodne veje predstavlja za drevo določeno motnjo, saj bo izgubilo občuten del listne površine, kjer poteka fotosinteza. Zaradi tega bo produkcija hrane manjša in drevo bo moralo to pomanjkanje nadomestiti z odganjanjem listnega aparata in oz. ali z odmiranjem drugih delov drevesa, npr. korenin, s čimer se zmanjša poraba organskih snovi,« strokovno obrazloži Železnik.

Doda, da poškodba sama po sebi zaenkrat ne ogroža obstoja lipe. Zaradi velikosti odlomljene veje se lahko bistveno spremeni tudi razporeditev teže krošnje na deblo oz. težišče drevesa, kar lahko sčasoma poveča možnosti za nove odlome ali poškodbe.

»Stanje drevesa bomo redno spremljali in po potrebi izvedli dodatne negovalne ukrepe,« zagotovi.

Sicer šentjernejska občina lepo skrbi za turško lipo – pred nekaj leti so okrog nje postavili ograjo, zgradili oporni zid ter uredili nova parkirna mesta.

L. Markelj