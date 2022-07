Na Kolpi solidarnostni begunski spust plovil

2.7.2022 | 09:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Metlika - Na Krasincu v Beli krajini se bo približno 30 plovil danes opoldne simbolno spustilo po Kolpi. S solidarnostnim begunskim spustom do Križevske vasi pri Metliki in tamkajšnjim popoldanskim dogajanjem želijo prireditelji spusta opozoriti, da bi bilo treba ograje z rezilno žico na meji umakniti, je povedal njihov predstavnik Miha Blažič.

V zadnjih mesecih je namreč zraslo število v Kolpi utopljenih migrantov, hkrati pa je bilo v zadnjem obdobju več pobud, naj država vendarle spremeni svojo politiko varovanja meje, je pojasnil Blažič.

Nova vlada je to obljubila, vendar glede tega vprašanja do zdaj ni bilo premikov. Ob tem pa bi radi tudi opozorili, "da ni razlogov za čakanje. Zdaj je poletje, zdaj je turistična sezona, in čas je, da se to stori. Nobenega razloga ni za odlašanje," je še poudaril predstavnik prirediteljev.

Spust sicer pripravljata ljubljanska Ambasada Rog in Slovensko mladinsko gledališče. Soorganizator je metliški Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino, je navedla direktorica zavoda Marjetka Pezdirc.

Triurnemu spustu po Kolpi bo ob 15. uri sledil piknik v Kampu Lovšin v Križevski vasi pri Metliki, avtorji knjige Tukaj smo pa bodo nato predstavili življenje migrantov v Sloveniji. Sledila bosta še nagovor zbranim in predstava Gejm Slovenskega mladinskega gledališča.

V Križevski vasi ob Kolpi se bodo sicer zbrali vsi, "ki verjamejo, da so možne drugačne rešitve, in želijo, da bi končno slišali tudi druge glasove".

S kulturnim programom pa se bodo seznanili "z resničnimi migrantskimi usodami na naših mejah, dogodek pa bo tudi priložnost za pogovore z ljudmi, ki razmere poznajo iz prve roke. S prireditvijo bi radi opozorili naše oblasti, naj ne pozabijo na svoje obljube, in naj ograje končno odstranijo z rečnih nabrežij", so še zapisali prireditelji spusta po Kolpi.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Predstavnik prirediteljev solidarnostnega begunskega spusta po Kolpi Miha Blažič o spustu in njegovem sporočilu Predstavnik prirediteljev solidarnostnega begunskega spusta po Kolpi Miha Blažič o spustu in njegovem sporočilu