Dva dni smeha z Rudijem

2.7.2022 | 17:00

Izkupiček dražbe Goginih literarnih vrečk je namenjen pomoči ukrajinskim pisateljem. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Dva dni, v četrtek in petek, je na novomeškem Glavnem trgu pred rotovžem in knjigarno Goga potekal novomeški festival uličnega gledališča Rudi Potepuški, ki se je oba dneva začel s cirkuškimi delavnicami Cirkokrog, festival pa je tudi tokrat v mestu gostil plesalce, akrobate, artiste, klovne in druge ulične umetnike.

Predstavili so se mojstri uličnih predstav iz Nemčije, Poljske, Francije in Slovenije. V četrtek so z atraktivno akrobatsko plesno hip-hop predstavo D-konstruction še posebej navdušili plesalci skupine Dyptik iz Saint-Étiennea iz Francije, sinoči pa se je Rudi Potepuški zaključil z licitacijo platnenih vrečk s citati iz pri Gogi izdanih knjig, ki jo je duhovito vodil Luka Piletič, zbrani denar pa je namenjen ukrajinskim pisateljem, in sodobno klovnovsko grotesko Krotilka stolov, ki je bila za razliko od ostalih predstav namenjena predvsem odraslim.

I. V.

