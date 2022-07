Gačnik iz Zenice prinesel mreže in žice

2.7.2022 | 11:00

Dragan Gačnik

Novo mesto - V galeriji Kocka je od sinoči na ogled razstava akademskega slikarja Dragana Gačnika, v BiH živečega novomeškega rojaka, med drugim tudi predsednika Združenja slovenskih meščanov Encijan iz Zenice. Razstava Ab ovo (od začetka), ki jo je v sodelovanju s Kulturnim centrom Janeza Trdine pripravilo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, je del tradicionalne prireditve Slovencev v zamejstvu in po svetu Dobrodošli doma, ki so jo zasnovali v vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, letos pa te dni poteka v Novem mestu in Ljubljani.

Slavnostni govornik odprtja razstave je bil prof. Aleš Gabrič, predsednik Slovenske matice, ki je v svojem govoru poudaril preseganje in brisanje nacionalnih in državnih meja v umetnosti in med umetniki, Dragan Gačnik pa mu je v šali odgovoril, da tudi za umetnost meje še kako obstajajo, saj je moral, da je lahko svoja dela pripeljal v Slovenijo, kar precej plačati za tako imenovani ATA carnet, mednarodni carinski dokument za začasni uvoz blaga.

Dragan Gačnik je umetnik srednje generacije, ki se v zadnjih dveh desetletjih pojavlja tako na bosansko-hercegovski kot slovenski likovni sceni. Pripada zeniški minimalistični likovni sceni. Njegova dela temeljijo na geometrizaciji kompozicije ter žičnati mreži kot materialu. Ob slikarstvu se ukvarja tudi z oblikovanjem in scenografijo. Samostojno je razstavljal v vseh središčih nekdanje Jugoslavije in večjih mestih v Sloveniji pa tudi v Italiji, Avstriji in na Nizozemskem. Je član Društva likovnih umetnikov Bosne in Hercegovine. Stalne umetniške postavitve njegovih del najdemo v Mestni galeriji Zenica, v Muzeju mesta Zenica ter na Rektoratu Univerze v Sarajevu.

Glasbena gostja odprtja Gačnikove razstave je bila pianistka Danijela Hodoba Leš, članica simfoničnega orkestra Srbskega narodnega gledališča iz Novega Sada in članica Društva Slovencev Kredarica Novi Sad.

