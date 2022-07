Šarec v Bazi 20: Brez NOB se leta '91 ne bi mogli osamosvojiti

2.7.2022 | 19:10

Foto: Ministrstvo za obrambo; Twitter

Kočevski Rog - Minister za obrambo Marjan Šarec je bil danes v Bazi 20 v Kočevskem Rogu slavnostni govornik na slovesnosti v spomin na vlogo Kočevskega Roga med narodnoosvobodilnim bojem in na borce narodnoosvobodilne vojske, so sporočili z ministrstva. Kot so zapisali, je Šarec poudaril, da je vsak od nas dolžan skrbeti za mir.

Slovenski narodnoosvobodilni boj nas je postavil med zmagovalce druge svetovne vojne in na častno ter pravo mesto zgodovine, je dejal minister. "Brez narodnoosvobodilnega boja zagotovo ne bi imeli pogojev, da bi se leta 1991 osamosvojili," je med drugim dodal.

V nadaljevanju je izpostavil tri za Slovence pomembne prelomnice v 20. stoletju, in sicer generala Rudolfa Maistra, ki je priključil severovzhod Slovenije, nato narodnoosvobodilni boj, na koncu stoletja pa kot veličastno dejanje še slovensko osamosvojitev.

"Pri tem ne smemo pozabiti tudi na tigrovce, ki so začeli svoj boj, ko je bil italijanski fašizem na pohodu in je uničeval slovenski narod na Primorskem," so njegove besede še navedli na ministrstvu.

Dodali so, da je minister Šarec poudaril, da nas težki trenutki, ki smo jim priča danes v naši soseščini, spominjajo na to, kako je mir negotov in krhek ter kako smo vsi, vsak od nas, dolžni skrbeti za mir.

Po njegovih besedah Slovenska vojska ne bo nikoli vojska, ki bi dvignila orožje v napadu, ampak bo vedno branila svojo domovino in svoje ljudi. Poudaril je, da moramo ponosno izražati spoštovanje do naše vojaške tradicije, kajti nikoli nismo bili na nepravi strani zgodovine.

Kot so navedli na ministrstvu, je Baza 20, na kateri je bilo od aprila 1943 do decembra 1944 bivališče političnega vodstva slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja, edini na tako skriven način zgrajen in ohranjen sedež vodstva kakega odporniškega gibanja v Evropi in je pomemben spomenik slovenske državnosti. Zaradi izjemnih varnostnih in konspirativnih ukrepov ni bila nikoli odkrita. V celoti ohranjena je zavarovana kot spomenik državnega pomena.

STA; M. K.

