FOTO: Ribniški grad dobil novo podobo

3.7.2022 | 15:00

Foto: Občina Ribnica

Ribnica - V Ribnici je v teh dneh novo podobo dobil tamkajšnji grad, ki je pomembno zgodovinsko, kulturno in družbeno središče občine. Med drugim so tlakovali letno gledališče, dostop do gradu prilagodili invalidom, staršem z otroškimi vozički in starejšim, v prihodnjih mesecih naj bi uredili še novo razsvetljavo.

Ribniški grad v središču mesta nudi zavetje predvsem kulturnim in družabnim dogodkom. V njem ima prostore Muzej Ribnica, ob njem je Park kulturnikov z v kamnita obeležja vklesanimi imeni pomembnih ribniških kulturnikov, v njem je tudi letno gledališče, ki privablja številne domače in tuje goste.

Lani jeseni je občina začela s prenovo grajske površine, pri čemer je glavnina del že izvedena. V celoti je bil prenovljen vhod na grajsko dvorišče iz smeri Rokodelskega centra, ki zdaj z dvignjenim portalom omogoča tudi dostop intervencijskim vozilom.

Z novo tlakovanim letnim gledališčem in v celoti zamenjanimi dotrajanimi stopnicami ob odru je letno gledališče zasijalo v novi podobi. Tlakovana je bila sprehajalna pot, ki zdaj omogoča dostop tudi gibalno oviranim osebam, mladim družinam z vozički in starejšim.

"Gre za še en uspešen in izjemno lep projekt, kar kažejo tudi prvi odzivi nanj," je dejal župan Samo Pogorelc. Posebej je zadovoljen s prenovo letnega gledališča in pa s tem, da bo od zdaj mogoč dostop za intervencijska in transportna vozila ter lažji dostop za invalide.

Prenovo grajske površine je izvedlo podjetje BS Gradnje, ki je bilo kot edini ponudnik izbrano na javnem razpisu. Naložba je vredna 235.000 evrov, od katerih bosta nekaj manj kot 80.000 evrov prispevala Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in država.

V občinski upravi ob prenovi obljubljajo tudi dodatne vsebine.

STA; M. K.

