Ob dnevu slovenskih markacistov obnovili poti od Gorjancev do Kočevskega roga

3.7.2022 | 11:00

V soboto je na dan slovenskih markacistov 200 prostovoljcev v 40 ekipah urejalo poti na območju Gorjancev, Kočevskega roga, Trebnjega in Kostanjevice na Krki. (Fotografije - tudi spodaj v fotogaleriji: Zavarovalnica Triglav)

Novinarska konferenca je bila v obnovljenih prostorih Planinskega doma pri Gospodični. Od leve sedijo Jože Rovan, Uroš Zagoričnik, Boštjan Grobler, Anton Progar, Miha Marenče in Ana Cergolj Kebler.

Najvišje priznanje markacistov PZS - diplomo Alojza Knafelca, ki se podeduje za življenjsko delo, je za leto 2021 prejel Mladen Živković.

Letošnja zmagovalka izbora Naj planinska pot je postala zelo zahtevna Hanzova pot, ki vodi od Koče na Gozdu na Prisojnik. Predaja klina je potekala na Gorjancih. Od leve stojijo Ana Cergolj Kebler, Marko Kopač in Jože Rovan.

Kakovostno delo markacistov in enotni postopki urejanja planinskih poti so rezultat usposabljanj, ki jih že vrsto let izvaja Komisija za planinske poti PZS.

Gospodična na Gorjancih - Dvesto markacistov iz celotne Slovenije se je včeraj zbralo na dnevu slovenskih markacistov in obnovilo poti od Gorjancev do Kočevskega roga. Delo markacistov so včeraj predstavili tudi na novinarski konferenci. Prav tako so razglasili zmagovalko izbora Naj planinska pot 2022. Ta naziv je pripadel zelo zahtevni Hanzovi poti, ki vodi na Prisojnik.

Planinska zveza Slovenije (PZS) in Zavarovalnica Triglav sta včerajšnjo novinarsko konferenco ob 100. obletnici Knafelčeve markacije in ob 9. dnevu slovenskih markacistov pripravila v Planinskem domu pri Gospodični na Gorjancih.

Kot so po dogodku v sporočilu za javnost zapisali v omenjeni zavarovalnici, vsako društvo ureja poti na svojem območju, za zahtevne planinske poti pa skrbi tehnična skupina komisije za planinske poti PZS. Letos je predvidenih najmanj 16 akcij na zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh, ki naj bi trajale približno 47 dni, na njih pa naj bi sodelovalo 45 markacistov, nekateri tudi večkrat. Za obnovo kovinskih varoval, popravila poškodb planinskih poti in sanacije erozije bodo porabili 3500 ur.

V letošnjem letu je bila izvedena že tehnična akcija Na Jelenk čez Kendove robe in na Zvoh preko grebena Jež. Tehnična skupina bo obnovila tudi Tominškovo pot do gozdne meje, pot s sedla Planja na Mlinarico, pot od Kranjske planine do Kajzljeve škrbine skozi Zadnje oko, pot od Srednje Ponce proti Visoki Ponci, Pot Silva Korena na Krn, pot čez Rž in Kot ter zahtevno pot od Pišnice čez Kačji graben na Špik.

Po navedbah načelnika komisije za planinske poti Uroša Zagoričnika je pod okriljem PZS registriranih 884 markacistov in inštruktorjev markacistov. Ti pa so skupaj s številnimi drugimi prostovoljci, ki jim pomagajo, v lanskem letu obnovi in vzdrževanju planinskih poti namenili 35.316 prostovoljnih ur dela. Tehnična skupina komisije za planinske poti PZS, ki skrbi za zahtevne in zelo zahtevne planinske poti v visokogorju, je dodala še 1540 prostovoljnih ur.

Zagoričnik je ob tem opozoril, da je povprečna starost markacistov 53 let in v komisiji si želijo, da bi se jim pridružilo še več prostovoljcev, predvsem mlajših, so v sporočilu zapisali v Zavarovalnici Triglav.

Ta je v sodelovanju s PZS danes razglasila tudi zmagovalko izbora Naj planinska pot 2022. Naziv je pripadel Hanzovi poti, ki se od izhodišča pri Koči na Gozdu do Prisojnika dvigne za okoli 1300 metrov in je ena najdaljših zavarovanih poti v Julijskih Alpah. Gre za traso, ki jo uporabljajo le dobro izkušeni planinci. Njen strm vzpon, ki ponuja izjemne poglede na slap, je zavarovan z jeklenicami in klini, pot pa preči tudi snežišče, ki se običajno obdrži prek celega leta.

Za pot, ki je potrebna obnove, skrbi Planinsko društvo Kranjska Gora. Po besedah njegovega predsednika Marka Kopača jim prejem naziva Naj planinska pot veliko pomeni, saj jim Zavarovalnica Triglav s finančnimi sredstvi omogoča, da bo pot, ki bo zaradi podora do obnove zaprta, prenovljena še letos.

Po besedah vodje akcije Očistimo naše gore v Zavarovalnici Triglav Ane Cergolj Kebler s predstavitvijo nabora poti, ki nujno potrebujejo obnovo in za katere nato glasuje širša javnost, že peto leto zapored "osvetljujejo plemenito prostovoljno delo slovenskih markacistov".

Najvišje priznanje markacistov PZS - diplomo Alojza Knafelca, ki se podeljuje za življenjsko delo, je za leto 2021 prejel Mladen Živković. Živković je že več kot tri desetletja zapisan urejanju planinskih poti, od leta 2006 je tudi vodja Odseka za planinske poti MDO PD Dolenjske in Bele krajine.

