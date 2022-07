Odmevne predstave Rokovnjačev na Jurčičevi Muljavi

Vojaški nabor habsburške vojske

Sodba rokovnjačem (avtorica fotografij: Patricija Belak)

Muljava - Že nekaj petkov in sobot je v dolinici za Jurčičevo domačijo na Muljavi živahno. Zvesti obiskovalci letnega gledališča in ljubitelji Jurčičevih del letos lahko občudujejo dramatizirano delo Jurčič Kersnikovih Rokovnjačev. Odmevno predstavo ponavljajo še petek, 8., in soboto, 9. julija, ob 21. uri.

Prizadevni člani Kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava letos v letnem gledališču na Muljavi uprizarjajo Jurčič Kersnikove Rokovnjače. Zgodba se odvija v času velikih družbenih sprememb v Evropi, ki so zaznamovale tudi naše kraje v obdobju Ilirskih provinc. To je čas, ko sta habsburška in Napoleonova vojska potrebovali nabornike, mlade fante, ki so se borili za tuje interese in ostali na bojiščih ali pa so se kot pohabljeni ljudje vrnili domov. V obdobju Napoleonovih vojn, ko je vsaka tuja vojska med našim ljudstvom potrebovala nabornike, so mnogi zbežali v gozd kot dezerterji in vojaški beguni ter postali rokovnjači. Pojav rokovnjačev je značilen za celo Evropo, pri nas so se razmahnili najbolj prav v tem obdobju, ki ga je Jurčič vzel kot zgodovinski okvir za svoj roman. To je čas, ko so kmetje kljub trdemu delu na kmetiji, komaj preživeli, saj so jih pestili visoki davki, »fronki«.

V letošnji predstavi sodeluje preko 60 igralcev, ki v pisanih kostumih vojakov, meščanov, gospode, kmetov in rokovnjačev odigrajo zanimive like iz romana. Na izjemni scenski postavitvi z odličnimi glasbenimi in svetlobnimi efekti, ki jih je ustvarilo in oblikovalo kakih 15 tehničnih sodelavcev je projekt tako v tehničnem kot igralskem pogledu zelo odmeven. Gledalci so navdušeni nad množičnimi prizori vojaškega delovanja, rokovnjaškega ropa na francoske blagajne, sodbe rokovnjačem, zelo zanimivi so tudi gledališki prikazi skupne košnje s kosami. Seveda pa je rdeča nit vsega dogajanja zgodba Nandeta, ki je zaradi nesrečnega dogodka postal rokovnjaški poglavar Groga. Na trdni kmetiji pri vdovi Mozolki snubi hči Polonico, s katero pa mora zaradi izdaje pobegniti na tuje.

Predstava v celoti nikogar ni pustila ravnodušnega, saj vsebuje tudi nekaj spektakularnosti in zelo nazorno prikaže stanje takratnega razburljivega časa. Številne spodbudne ocene in pohvale navdušenih gledalcev so pri skoraj 80 sodelujočih zbudile zadovoljstvo in ponos, saj je s tem poplačan trud, ki so ga ustvarjalci pustili v obsegu več tisoč prostovoljnih ur.

V primeru dežja predstava odpade. Za parkiranje je poskrbljeno v bližini.

