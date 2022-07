Pri Novem mestu prenova cestnega odseka Mali Slatnik - Petelinjek

6.7.2022 | 19:30

Foto: MO Novo mesto

Podpisniki pogodbe v družbi predsednika sveta KS Mali Slatnik

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni, vršilec dolžnosti direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar in član uprave CGP Edo Škufca so danes podpisali pogodbo za prenovo državnega cestnega odseka Mali Slatnik-Petelinjek in izgradnjo steze za pešce ter kolesarje. Pogodbena vrednost naložbe skupaj z davkom znaša nekaj več kot dva milijona evrov.

Direkcija za infrastrukturo bo z nekaj več kot 1,76 milijona evrov pokrila glavnino naložbe, Mestna občina Novo mesto pa bo zanjo prispevala nekaj več kot 270.000 evrov, je navedel Macedoni.

Prenovili oz. preplastili bodo dober kilometer cestišča podgorjanske mestne vpadnice iz smeri Šentjerneja, ki je na omenjenem odseku v slabem stanju. Hkrati bodo uredili večnamensko pot za pešce in kolesarje ter odpravili nevarno prometno točko pri podružnični Osnovni šoli Mali Slatnik.

Pri tej bodo namreč uredili varno avtobusno obračališče in uredili mesto za avtomatsko izposojo koles. Uredili bodo tudi priključke na javno pot, vključno s številnimi hišnimi priključki, in drugo potrebno prometno infrastrukturo.

Po prenovi omenjenega cestnega odseka, ki jo bodo končali v petih mesecih oz. do konca leta, se nameravajo loti prenove še preostalih cestnih odsekov med Malo Cikavo in Malim Slatnikom ter na Petelinjeku, je še napovedal Macedoni.

Član uprave novomeškega gradbenega podjetja CGP Škufca je povedal, da bodo dela začeli v 15 dneh, pri gradbenih delih in drugih posegih pa se bodo sproti prilagajali prometnim tokovom.

Tičar je dodal, da je ali še bo Direkcija RS za infrastrukturo za naložbe v cestno-prometno infrastrukturo v Mestni občini Novo mesto letos prispevala še približno 4,5 milijona evrov.

Sicer pa direkcija stremi k temu, da so cestne povezave vse boljše in da je boljša varnost. Seveda so tu upoštevani tudi kolesarji in drugi udeleženci, je še dejal Tičar.

M. K.