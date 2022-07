Nova podžupanja Velikih Lašč je Branka Purkat

8.7.2022 | 13:30

Foto: Občina Velike Lašče

Velike Lašče - Župan Velikih Lašč Tadej Malovrh je za novo podžupanjo imenoval občinsko svetnico iz vrst SD Branko Purkat. Imenovanje prihaja po tistem, ko se je Malovrh junija dokončno razšel z Matjažem Hočevarjem in ga razrešil z mesta podžupana. Malovrh se namerava sicer jeseni potegovati še za en županski mandat.

Po sklepu o imenovanju bo Purkatova funkcijo podžupanje tako kot njen predhodnik opravljala nepoklicno. Sklep o imenovanju tudi določa, da v primeru prenehanja mandata Malovrhu opravlja funkcijo županje do izvolitve novega župana.

Malovrh računa, da bo z novo podžupanjo sodeloval lažje kot s Hočevarjem. Ob tem poudarja, da se je treba zavedati, da je vodenje občine skupinsko delo in da ni prostora za "solo akcije". "Župan brez ekipe ne more nič, ekipa brez župana pa tudi ne, zato je treba sodelovati," je dejal.

Malovrh je sicer junija kot razlog, da je razrešil Hočevarja, navedel odtujitev v pogledih na razvoj in vodenje občine ter to, da je Hočevar kot podžupan kritiziral nekatere občinske projekte in se tako postavljal v opozicijsko vlogo. Dokončno naj bi se razšla pri predlogu za podelitev naziva častnega občana nekdanjemu županu Antonu Zakrajšku, ki ga je Hočevar podprl, župan pa mu je nasprotoval.

Hočevar je v odzivu na razrešitev županove očitke označil kot otročje in preveč na osebni ravni. Kot je takrat dejal, je Malovrha predvsem zmotilo, da bo jeseni kandidiral za župana.

Za župana namerava sicer jeseni, kot omenjeno, znova kandidirati tudi Malovrh. Ocenjuje namreč, da je bilo v času njegovega vodenja v občini narejenega veliko in da lahko veliko tudi še naredi. Med pomembnejšimi projekti, ki trenutno potekajo v občini, med drugim navaja gradnjo nove podružnične šole in vrtca na Turjaku ter prenovo tamkajšnje kotlovnice, nadaljnje urejanje poslovne cone Ločica in skorajšnji začetek gradnje novega zbirnega centra v njej. Med prihodnjimi projekti med drugim napoveduje gradnjo vodovoda v Dvorski vasi in ureditev kanalizacije od Velikih Lašč do Rašice.

STA; M. K.