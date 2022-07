Severa pobožala novomeško poletje

9.7.2022 | 13:00

Severa Gjurin (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Severa Gjurin je sinoči na Muzejskih vrtovih odprla festival Novomeško poletje, ki bo julija in avgusta Novomeščanom na Muzejskih vrtovih, Glavnem trgu, v Parku rastoče knjige in na gradu Grm prinesel sedem zanimivih koncertnih večerov, na katerih si bodo oder izmenjavali glasbeniki iz vse Slovenije, kar precej bo tudi domačinov.

Prireditelja Novomeškega poletja Igor Ilić in Anja Pavlin v pogovoru s Klavdijo Kotar (Foto: I. Vidmar)

Severa Gjurin je sinoči s svojim bendom, v katerem poleg nje strune kitare prebirata tudi Dejan Lapanja in Uroš Rakovec, za bobni in tolkali sedi Blaž Celarec in na debele strune kontrabasa gode Žiga Golob, ne le navdušila, ampak dobesedno očarala novomeško občinstvo, ki je do zadnjega stola in mesta na škarpah zasedla avditorij Muzejskih vrtov, njena nežna muzika pa je z bližnjega Kapitlja med občinstvo zvabila tudi novomeškega škofa Andreja Sajeta.

Severina muzika je z bližnjega Kapitlja med občinstvo zvabila tudi novomeškega škofa Andreja Sajeta. (Foto: I. Vidmar)

Že v sredo bosta v Parku rastoče knjige v okviru Novomeškega poletja nastopila Mef in Jani Kovačič, 20. julija bo prav tam nastopila tudi zasedba Čedahuči, precej bolj udarno bo 29. julija na Glavnem trgu, kjer se bodo na odru zvrstili domačini - skupina Luto, Krt in pankerski Parliament Attack. 3. avgusta se festival vrača v Park rastoče knjige, kjer bo nastopila Manca Berlec, svoj vrhunec pa bo Novomeško poletje doživelo 20. avgusta na grmskem gradu s koncertom Vlada Kreslina in teden dni pozneje na Muzejskih vrtovih, kjer bosta svoje glasove prepletla Tokac in Hamo.

I. Vidmar

