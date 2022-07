Ena voznica v motorista, druga v štirikolesnik

11.7.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

V soboto okoli 15. ure je prišlo do prometne nesreče v Ivančni Gorici, kjer je voznica osebnega vozila izsilila prednost motoristu. V trčenju se je motorist lažje poškodoval. Zoper povzročiteljico je bil uveden prekrškovni postopek.

V petek okoli 10.30 je v Šalki vasi nesrečo povzročila voznica osebnega vozila, ki je zapeljala na nasprotno smerno vozišče in trčila v voznika štirikolesnika, ki je pravilno pripeljal nasproti. V nesreči se je voznik štirikolesnika lažje poškodoval. Zoper povzročiteljico je uveden prekrškovni postopek.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz Dednje vasi, Blatnega ter Pišec - predela "Čereje", da bo med 8. in 14. uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEPONIJA VRANOVIČI;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 3, na izvodu RO. UL. 21 OKTOBRA 20.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP METROPOL;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINC, izvod 3. KUZELNA VAS – MIKLAVČIČ;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM STAREJŠIH OBČANOV NM;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM STAREJŠIH OBČANOV NM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUTRŠKO SELO;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUTRŠKO SELO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP Mirna vrtec.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Kovačev hrib, nizkonapetostno omrežje – Planina med 8. in 14. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Reštanj med 8. in 10. uro, na območju TP Reštanj 2 med 10. in 12. uro, na območju TP Šedem med 12. in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Pišece Orehovec, nizkonapetostno omrežje – Vrh sveti križ med 8.30 in 13. uro.

M. K.