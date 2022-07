FOTO: Skoki v Krko - Danska zmaga v figurah in Matejev trojni salto

11.7.2022 | 13:00

Matjaž Kuzma

Novo mesto - Včeraj so se v Novem mestu spet pomerili tekmovalci v skokih v vodo. S Kandijskega mostu se je v Krko v treh različnih kategorijah pognalo skupno enajst udeležencev iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Avstrije in Danske.

»Od leta 2013 je tokratna izvedba osma. Bilo je nekaj vmesnih prekinitev, malo zaradi vremena in malo zaradi pandemije. Danes so skoki drugič zapored po lanski izvedbi. Prireditev je izjemno uspela. Odlična udeležba tako skakalcev – bilo jih je enajst – in obiskovalcev. Prvič skače tekmovalec iz Danske, nastopa tekmovalec iz Nemčije. Kot smo že navajeni iz preteklih let, da nas obiščejo predstavniki iz republik bivše države, ti nastopajo tudi tokrat. Dva tekmovalca sta iz Novega mesta, potem ko je bil lani eden. Še posebno smo veseli domačih tekmovalcev,« je povedal glavni organizator Matjaž Kuzma iz Zavoda Novo mesto.

Rezultati - skoki na noge:

1. Jernej Klinar, 2. Jimmi Andersen, 3. Marko Pavlović, 4. David Arh, 5. Aleš Karničnik, 6. Arne Resnik, 7. Vedad Pašić, 8. Jakob Čop, 9. Ilija Maravić in 10. Matej Pečnik.

Lastovka:

1. Marko Pavlović, 2. Senad Durdžić in 3. Vedad Bašić.

Figurativni skoki:

1. Jimmi Andersen, 2. Aleš Karničnik, 3. Marko Pavlović, 4. Matej Pečnik, 5. Ilija Maravić.

Na večerni podelitvi so posebej pohvalili nastop Mateja Pečnika. Sicer ni osvojil prvega mesta, a je s trojnim saltom nazaj navdušil sodnike in gledalce. Zmago mu je odneslo nekaj napak pri doskoku, ki pa jih bo, kot pravi, skušal odpraviti že na naslednjem tekmovanju v Kanalu ob Soči.

