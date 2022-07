Umrl je Silvester Polak

11.7.2022 | 11:40

Silvester Polak (Foto: arhiv DL; M. M.)

V 73. letu starosti se je poslovil Silvester Polak.

Generacije Dolenjcev se ga bodo vedno spominjale kot tistega dobrodušnega moža s sivo brado, ki jim je vsak december prinašal radost in veselje - več kot polovico svojega življenja je bil namreč Silvester Polak prvi in za številne edini pravi dedek Mraz. Mnogim je bil sopotnik pri še eni življenjski prelomnici - 12 let je bil namreč državni pooblaščenec za sklepanje zakonskih zvez

Nedolgo tega se je Silvester v Portretu tedna za naš časopis spominjal svojega težkega otroštva - mati je bila samohranilka, živela sta v baraki, iz katere si lahko tudi ven pokukal, deske niso povsem tesnile, saj je šlo za gradbišče. Bila je kuharica pri Pionirju in selila sta se z gradbišča na gradbišče. Spal je na slamarici, iz jute velikem žaklju … se je spominjal otroštva in materinih naukov, »hodi pokončno! Da boš lahko tudi sredi noči ljudem pogledal v oči. Ne bodi hinavski, ritoliznik in podobno. In res nisem bil. Marsikatero stvar sem zagodel, ker sem povedal neposredno, kar sem si mislil. Marsikdo je mogoče zato menil, da sem konflikten človek, pa nisem. Le pravi obraz sem vedno kazal. A resnica zna biti boleča.«

Ogledalo je nastavljal številnim tudi skozi humor, v lepih spominih pa ima oddajo Modre kronike na tedanjem Studiu D, ko so številni tudi delo na njivi opuščali, da je ne bi preslišali. Sam je menil, so si zgolj upali povedati tisto, česar so se drugi bali.

Bil je tudi miličnik, a je že med policijsko šolo želel na avdicijo za televizijo. Usoda ga je čez leta le pripeljala na oder in pred kamere, dve desetletji je bil prepoznaven obraz TV Vaš kanal.

Z upokojitvijo se še ni povsem poslovil od vloge sv. Miklavža in dedka Mraza in je staršem še nekaj časa delil nauk: »Staršem pravim, naj vsaj tedaj ne hitijo in pustijo otrokom, da so otroci. Pozabimo, da so to naši zanamci in da si otrok želi postati le človek. V nas vidi zgled, a žal je tega dobrega zgleda premalo. Zato bi vsem svetoval, da ko so v dilemi, stiski ali razpotju, da si vzamejo čas zase, pomolijo ali se kako drugače povežejo z duhovnimi bitji okoli nas, v katere verjamem in so mi že večkrat pomagali.«

M. M.; M. K.