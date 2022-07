Društvo za preučevanje rib z novo zahtevo za začasno ustavitev projekta HE Mokrice

13.7.2022 | 12:30

Vizualizacija HE Mokrice (vir: HESS)

Ljubljana/Brežice - Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) je danes vložilo tožbo in zahtevo za izdajo začasne odredbe na odločbo vlade o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave za objekt hidroelektrarne Mokrice. Kot je sporočilo prek družbenih omrežij, si želi ohraniti sotočje Krke in Save.

"DPRS smo danes v roku vložili tožbo in zahtevo za izdajo začasne odredbe na odločbo vlade, izdano v upravnem postopku prevlade energetike nad javno koristjo ohranjanja narave," so v društvu zapisali na Twitterju. Dodali so, da si želijo ohraniti sotočje Krke in Save ter zadnje koščke prosto tekočih rek.

Pretekli teden so poziv za razveljavitev odločbe ministru za okolje in prostor Urošu Brežanu predali tudi predstavniki Mladih za podnebno pravičnost. Kot so takrat navedli, je bila odločba sprejeta maja, ko je prejšnja vlada opravljala zgolj tekoče posle, pri čemer pa ta odločba po njihovem mnenju in mnenju pravnih strokovnjakov ne sodi pod tekoče posle. Prav tako bi HE Mokrice stala v zavarovanem območju Natura 2000.

O razveljavitvi odločbe na ministrstvu ne razmišljajo

Na ministrstvu sicer vztrajajo, da je projekt korak v pravo smer. "Kljub pomislekom, ki jih imajo mladi - in njihov strah in prizadevanja so pomembna, lahko da tudi utemeljena - menim, da je ta projekt korak v pravo smer z vidika podnebne nevtralnosti in ciljev, ki smo si jih zastavili na nivoju EU in države, hkrati pa projekt polaga veliko pozornost na ohranjanje narave," je pretekli teden v izjavi za javnost poudaril Brežan.

Dodal je, da je v odločbi, ki zadeva HE Mokrice, predvidenih 123 omilitvenih ukrepov in dodatnih izravnalnih ukrepov, ki se dotikajo rastlinskih in živalskih vrst ter ekosistema.

O razveljavitvi odločbe zato na ministrstvu ne razmišljajo, so se pa za novo tožbo in zahtevo za njeno razveljavitev odločili v Društvu za preučevanje rib Slovenije, kjer se aktivno zavzemajo za ustavitev projekta gradnje HE Mokrice.

Odločba o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice je bila konec letošnjega maja namreč izdana po izvedenem novem postopku, potem ko je upravno sodišče ugodilo Društvu za preučevanje rib Slovenije in razveljavilo odločitev vlade z 9. decembra 2020.

Sodišče je takrat v začasni odredbi po navedbah društva pritrdilo argumentom glede nepopravljive škode, ki jo bi gradnja HE Mokrice povzročila zaščiteni naravi, zlasti določenim zavarovanim in varovanim živalskim vrstam in habitatom v posebnih varstvenih območjih Natura 2000, v katere bi ta projekt posegel.

HE Mokrice je predvidena kot zadnja v verigi petih spodnjesavskih hidroelektrarn, poleg nje so to še HE Boštanj, Blanca, Krško in Brežice. Gradnja pete hidroelektrarne bi se morala po prvotnih načrtih končati že leta 2018, a se je dokončanje projekta zamaknilo zaradi zapletov pri umeščanju v prostor.

