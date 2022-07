Trčila avto in skiro

14.7.2022 | 07:00

Včeraj ob 17.22 sta v Smolenji vasi pri Novem mestu trčila osebno vozilo in voznik skiroja. V trčenju se je slednji poškodoval. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto dogodka in pomagali pri oskrbi ter prenosu poškodovanca, katerega so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

O požarih poročajo ... in jih tudi gasijo

Ob 17.35 je na Seidlovi cesti v Novem mestu gorela vsebina koša za odpadke. Požar je pogasil delavec Regijskega centra za obveščanje Novo mesto.

Ogenj z odpadkov na podrast

Ob 21.57 je v naselju Mrtvice, občina Krško, v naravi zagorel odpadni material in se razširil na podrast. Gasilci PGE Krško so pogasili požar na površini približno 10 arov in preprečili nadaljnjo širitev požara v gozd.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN na izvodu SKS DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.05 do 11.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠIČI, izvod Gor. Drašiči.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA LAZU, izvod 6. IVANA ROBA PROTI GOTNI VASI;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM STAREJŠIH OBČANOV NM, izvod 4. SAM.OMARICA POD VIADUKTOM;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL, izvod 3. ŠMIHEL NNO-PROSTOZRAČNO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLOBOŠKA GORA na izvodu LEVO OD TP;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVO na izvodu GORNJE PRAPREČE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Jesenice Mokronog predvidoma med 8.00 in 14.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Špičak, nizkonapetostno omrežje – Curnovec med 8.30 in 13. uro ter Sveta Jedrt, nizkonapetostno omrežje – Vrstovšek med 9.10 in 11. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Laše, Miški vrh, Zabukovje, Završe, Zalog in Mrzla Planina med 8. in 12. uro.

M. K.