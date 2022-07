Voda na hodniku bloka

17.7.2022 | 08:30

Naselje v Ulici Slavka Gruma, simbolna slika (arhiv DL)

Sinoči ob 21.03 je ulici Slavka Gruma v Novem mestu iztekala voda iz hidranta v hodniku večstanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto so zaprli ventil in ustavili iztekanje vode ter svetovali, da pooblaščeni vzdrževalec zadevo dokončno sanira.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7:30 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PSC DOLENJA VAS 1. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, med 6.50 in 8.10 uro na območju TP Brežice Bolnica, med 9.20 in 11.40 uro na območju TP Brežice Žaga in med 11.50 in 14.10 uro na območju TP Brežice Center.

M. K.