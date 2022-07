Naši Bredi v slovo

18.7.2022 | 18:30

Breda Dušič Gornik (Foto: L. M.)

Novinarji leta in leta pišemo o zanimivih ljudeh in jih predstavljamo v Dolenjskem listu, sami pa običajno pridemo na vrsto za kak zapis o sebi šele ob upokojitvi.

Če bi bilo vse lepo in prav, bi o dolgoletni novinarki Dolenjskega lista Bredi Dušič Gornik, ki se je nedavno invalidsko upokojila, brali v rubriki Portret tedna. A to se ne bo zgodilo – te dni je po dolgi in hudi bolezni v 59. letu žal odšla s tega sveta in zato se je bomo sodelavci spomnili v nekrologu.

Breda Dušič Gornik, ki se je rodila 3. junija 1964 v delavsko kmečki družini v Trebežu v brežiški občini, se je po osnovni šoli v Artičah odločila za brežiško gimnazijo. Kot vedoželjno in razmišljujoče dekle jo je študijska pot vodila na takratno ljubljansko Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Izbrala je študij novinarstva in postala univ. dipl. novinarka.

Leta 1989 se je zaposlila na Dolenjskem listu in tu vztrajala vsa službena leta do zdaj, kar pomeni preko tri desetletja. Bila je novinarka z dušo in srcem, kot rečemo – pokrivala je dogajanja v mnogih posavskih, dolenjskih in belokranjskih občinah, pri čemer se ni izogibala problemskih in kritičnih zadev, pisala je zgodbe o zanimivih ljudeh, še posebej pa so ji bile blizu zahtevne kmetijske in gospodarske teme, ki se jim je rada posvečala. Njeni komentarji so bili večplastni, pronicljivi, ni vsiljevala svojega mnenja, ampak je bralcu dala misliti.

Kar nekaj let je bila Breda tudi urednica Dolenjskega lista in novinarjem je vedno stala ob strani s svojimi izkušnjami, nasveti, umirjenostjo. Vedno si lahko potrkal na njena vrata in predebatiral kake kritične stvari, znala je svetovati.

Na vseh položajih, ki jih je zasedala v našem podjetju, je Breda izpričevala vestnost, pridnost, profesionalnost.

Seveda smo vsi, ki smo delali z Bredo, in jo bolje poznali, cenili tudi po človeški plati. Bila je dobra sodelavka, mnogim prijateljica. Odlikovali so jo prijaznost, poštenost, dobrosrčnost. Kako rada nas je razveselila s sadjem iz njihovega vikenda v Brčicah, pa s kako zelenjavo, rožicami, začimbami in zelišči, ki jih je gojila na svojem vrtu. Rada je pomagala, če je le lahko, saj je od doma prinesla prave vrednote.

Med njimi je bila gotovo družina. Breda je rada opravljala svoj novinarski poklic, ki je bil zanjo nedvomno pravi, saj ji je širil obzorja in jo razsvetljeval, a obenem ji je uspelo naporno in zahtevno službo usklajevati tudi z družinskim življenjem. Mož Milan ter otroka Miha in Nika so bili njeni sončki. Rada je pripovedovala o njih. Bredina bolezen jih je še bolj povezala, stali so ji ob strani in pomagali, to ji je veliko pomenilo.

Naša sodelavka Breda nam je v mnogočem lahko vzor, a omenimo le ljubezen do življenja. Znala je ceniti vsak lep dan, deževen ali s soncem obsijan, vsako cvetlico, oblak, vsako srečanje, klepet ob kavi, sprehod, izlet … In to še pred hudo boleznijo, kasneje seveda še bolj. Bila je prava borka za življenje, pogumno je premagovala težave, vesela je bila vsakega novega dne.

Sodelavci in prijatelji bomo našo Bredo, ki je mnogo prezgodaj odšla s tega sveta, pogrešali, in ohranili v najlepšem spominu.

Njeni družini izrekamo iskreno sožalje.

Naj žalost ob njeni smrti zamenja hvaležnost za vse dobro in lepo, ki nam je bilo dano ob njej.

Breda, počivaj v miru.

Lidija Markelj