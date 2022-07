FOTO: Odmevale so nepozabne Slakove pesmi

23.7.2022 | 12:00

Na ploščadi pred Muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka je bila sinoči spominska slovenost, posvečena 90. obletnici rojstva glasbenika Lojzeta Slaka.

Marsikaj zanimivega so obiskovalci izvedeli iz pogovora z Andrejem Bergantom, članom Ansambla Lojzeta Slaka in pevcem skupine Fantje s Praprotna.

Mlajša sekcija nepogrešljivega društva harmonikarjev Mirna Peč

Lucija in Gašper Rangus, učenca Glasbene šole Marjana Kozine, sta zaigrala dve Slakovi pesmi.

Spomine na legendo narodono zabavne glasbe sta obujala tudi Slakov nečak Polde Pungerčar in prijatelj Slavko Podboj.

Ansamblu Spev je se za trenutek pridružil enajstletni Nik Baškovč s Senovega, ki je velik ljubitelj Slakove glasbe.

Mirna Peč - Na predvečer 90. rojstnega dne, ki bi ga mirnopeški rojak, glasbenik in mojster diatonične harmonike Lojze Slak, praznoval danes, so v Mirni Peči pripravili spominsko slovesnost. Zbrani, ki so povsem napolnili ploščad pred Muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, med njimi so seveda bili najožji Lojzetovi sorodniki – soproga Ivanka, brat Matija, sestre Kristina, Jelka in Marija, pa sin Slavko z družino, nečaki in nečakinje ..., so lahko slišali delček njegove bogate glasbene dediščine, ki je z Ansamblom Lojzeta Slaka nastajala kar pol stoletja.

Njegove skladbe so izvajali ansambel Spev, ki se jim za eno skladbo s harmoniko pridružil tudi enajstletni Nik Baškovč s Senovega, ki je velik ljubitelj Slakove glasbe, učenca novomeške Glasbene šole Marjana Kozine Gašper in Lucija Rangus ter seveda nepogrešljivi, tokrat mlajši člani Društva harmonikarjev Mirna Peč. Spomine na Lojzeta Slaka je v iskrivem in nadvse zanimivem pogovoru z voditeljico prireditve in vodjo muzeja Ljudmilo Bajc obujal član njegovega ansambla oziroma pevec skupine Fantje s Praprotna Andrej Bergant. Tako so obiskovalci lahko slišali, kakšni so bili začetki sodelovanja s Slakom, kakšen je bil na vajah, ali je bil strog in zahteven, kako so usklajevali službo, nastope in snemanja, če je bil Slak dober šofer, pa o nastopil pri izseljencih, na Rock Otočcu in koncertu Big foot mame … Na svoj, tudi humoren način pa sta se na nepozabnega ljudskega godca spomnila Slakov nečak Polde Pungerčar in prijatelj Slavko Podboj.

Lojze Slak se je rodil 23. julija 1932, bil je ustanovitelj in vodja Ansambla Lojzeta Slaka in spada med utemeljitelje narodno-zabavne glasbe. V 47-letnem delovanju je ansambel izdal vrsto plošč, kaset in zgoščenk, ustvaril veliko uspešnic in prejel več nagrad. Ansambel je deloval od leta 1964 pa vse do Lojzetove smrti pred enajstimi leti.

Slak je tudi častni občan Občine Mirna Peč in prejemnik častnega znaka svobode Republike Slovenije za zasluge na področju slovensko zaznamovane množične glasbene kulture doma in po svetu. S svojim delom je pustil neizbrisen pečat v slovenskem glasbenem prostoru, saj ga ni Slovenca, ki ne bi poznal kakšne Slakove skladbe.

Spominski večer je pripravil mirnopeški muzej skupaj z domačo občino.

Besedilo in fotografije: Mojca Žnidaršič

