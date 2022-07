FOTO: Gorelo ob in na progi; usoden padec z lestve - umrla kljub pomoči



25.7.2022 | 18:15

Na več mestih je danes gorelo na in ob posavski železniški progi. (Vse fotografije: PGD Sevnica

Danes ob 13.37 je v Podgorju pri Pišecah, občina Brežice, občanka padla z lestve. Posredovali so reševalci NMP Brežice, vendar je ženska kljub pomoči na kraju umrla.

Gorela jeklenka pod nadstreškom, ogenj tudi na in ob progi

Ob 12.39 je med naseljema Orehovo in Loka pri Zidanem Mostu, občina Sevnica, na več mestih gorelo na in ob železniški progi. Požare so pogasili gasilci PGD Sevnica, Breg in Loka.

Ob 14.33 je na Grebenčevi cesti v naselju Leskovec pri Krškem gorela plinska jeklenka pod lesenim nadstreškom, ki se drži stanovanjskega objekta. Požar je ugasnil pred prihodom gasilcev PGE Krško, ki so preventivno pregledali okolico s termovizijsko kamero in iznesli jeklenko na prosto.

Obnemoglo prepeljali na urgenco

Ob 10.16 je bila v naselju Sela pri Dobovi v stanovanjskem objektu obnemogla oseba. Reševalci NMP Brežice so občanko oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Brežice, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

M. K.