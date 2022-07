Avgusta nov režim - Parkirni prostori plačljivi

31.7.2022 | 14:00

Sevnica - Sevniški občinski svetniki so pred kratkim sprejeli odredbo o ureditvi parkiranja s plačilom na javnih parkiriščih v občini Sevnica, ta bo začela veljati jutri, 1. avgusta. Od tega dne naprej bodo parkirni prostori na modrih conah v Sevnici plačljivi tudi za prvo parkirno uro, in sicer 10 centov (doslej je bila brezplačna), za vsako naslednjo uro pa 70 centov. Takšna ureditev bo veljala vsak dan med 6. in 16. uro, razen ob nedeljah in praznikih

Namen tega ukrepa je vzpostaviti pretočnost parkirnih prostorov na modri coni, ki so prednostno namenjeni parkiranju za krajši čas. Z novo odredbo bo uvedena možnost plačila parkirnine z mobilno aplikacijo. Aplikacija Easypark med drugim omogoča tudi plačevanje parkirnine na daljavo.

