Padel v 30-metrsko globel

31.7.2022 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj okoli pol dveh popoldne je v bližini naselja Dol v občini Kočevje moški padel 30 metrov v globel. Ponesrečenca so na kraju oskrbeli reševalci NMP Kočevje skupaj z dežurno ekipo GRS na Brniku. Iz globeli so ga prenesli gorski reševalci GRS Ljubljana skupaj z gasilci PGD Predgrad. V UKC Ljubljana pa je ponesrečenca prepeljal helikopter LPE skupaj z dežurno ekipo GRS z Brnika.

Sršeni v pasji uti

Ob 20.07 so na Kvedrovi cesti v Sevnici, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz pasje ute.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 13:00 do 18:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UNITPLAST.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Krško šola TSŠ, Krško gazela in krško Bohoričeva danes med 6:00 in 8:00 uro, na območju TP Leskovec grad, Krško most, Trška gora, Krško Dalmatinova in krško Narpelj pa med 7:00 in 13:00 uro.

M. K.