Poletne naložbe: Novosti v štirih šolah

3.8.2022 | 19:30

Osnovna šola Drska (Foto: spletna stran šole)

Novo mesto - Na OŠ Otočec zbornica in knjižnica, na Centru dve učilnici, na OŠ Drska nova fasada, na Malem Slatniku pa prenova sanitarij

Poletje je prineslo tudi začetek prenov in dograditev v štirih novomeških osnovnih šolah, in sicer na Otočcu, Centru, Drski in na Malem Slatniku.

Na Otočcu gre za nadaljevanje urejanja novega prizidka k šoli, v katerem so prejšnjo jesen svoj prostor dobili nov trioddelčni vrtec in šest šolskih učilnic. V njegovem podstrešju bosta tako knjižnica in zbornica, obstoječe prostore obeh pa bodo preuredili v učilnice. Črnomaljsko podjetje TGH je že uvedeno v delo; fizično se bodo dela začela avgusta, končana pa bodo do oktobra letos. Za to bodo na občini odšteli okoli 110.000 evrov.

Do oktobra bo podjetje Prenova iz Novega mesta opravilo vzdrževala dela na fasadi Osnovne šole Drska. Oder stoji, urejajo pa poškodbe, obrobe in omet, kar bo stalo okoli 160.000 evrov. Na Centru bodo manjšo telovadnico preuredili v dve novi učilnici in kabinet. Trenutno je v teku razpis za izvajalca, rok za izvedbo pa bo tri mesece od uvedbe v delo, so povedali na občini. Na podružnični šoli Mali Slatnik obnavljajo sanitarije. Dela bodo končana do septembra, vredna pa so okoli 30.000 evrov.

M. Ž.