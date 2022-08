Na lovu za potepuškimi psi - Občani se bojijo na sprehod

4.8.2022 | 12:00

Potepuški psi še vedno ustrahujejo prebivalce MO Novo mesto. (Foto: R. M.)

Novo mesto - Na območju Bršljina, Cegelnice, Prečne, Češče vasi in Podbreznika se že dlje čas potikajo potepuški psi, ki ustrahujejo tamkajšnje prebivalce – Lani napadli in raztrgali več divjadi – Pse že večkrat iskali, a jih niso uspeli uloviti – MO Novo mesto: V dogovoru z Zavetiščem Turk bo zato stekla akcija nastavljanja hrane na izbrani lokaciji

Potepuški psi, ki se potikajo na območju Bršljina, Cegelnice, Prečne, Češče vasi in Podbreznika, še naprej ustrahujejo tamkajšnje prebivalce. O tej problematiki smo pisali že pred nekaj meseci, a od takrat pristojni niso našli rešitve, kako poloviti krdelo teh psov, ki so lani napadli in raztrgali več divjati. Sredi julija je v javnosti zakrožila informacija, da naj bi napadli celo eno žensko.

Zadevo smo preverili na Policijski upravi Novo mesto, od koder so nam sporočili, da po do zdaj opravljenem preverjanju o napadu oziroma ugrizu psa na območju Novega mesta 10. julija niso bili obveščeni. Dodali so še, da so sicer seznanjeni, da se na širšem območju Prečne občasno nahaja več zapuščenih psov. »Ob vsakem klicu in obvestilu občanov, ki smo jih prejemali predvsem v mesecu maju, smo se odzvali in k ukrepanju oziroma odlovu psov pozvali pristojne službe. O tem smo seznanjali MO Novo mesto, Skupno občinsko upravo občin Dolenjske, pristojno zavetišče in območni urad Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Policisti PP Novo mesto so v maju na območju Cegelnice nudili pomoč predstavniku zavetišča, ki je poskušal zajeti pse, vendar odlov takrat ni bil uspešen,« je zapisala Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Na območju Bršljina, Cegelnice, Prečne, Češče vasi in Podbreznika se že dlje časa potikajo potepuški psi. (Foto: R. N.)

Tudi z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so na naše poizvedovanje sporočili, da niso bili obveščeni o napadu potepuških psov na občanko na tem območju.

Toda prebivalci omenjenih naselij se bojijo sami, z otrokom ali s hišnim ljubljenčkom sprehajati po bližnjih gozdnih poteh, saj bi lahko naleteli na krdelo teh psov. Kaj so nam povedali o svojih opažanjih in bojaznih?

Česa se bodo lotili pristojni in kdo to sploh je? In zakaj doslej niso bili uspešni? O vsem tem v današnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu.

Rok Nose