FOTO: Obnova OŠ Blanca po načrtih

5.8.2022 | 08:45

Blanca - Projekt dogradnje in rekonstrukcije Osnovne šole Blanca zajema prenovo vhoda v šolo, razširitev kuhinje in posodobitev kuhinjske opreme, razširitev jedilnice in garderobe, ureditev prostorov za strokovne delavce in ureditev prostorov za vrtec.

Predvidena je tudi gradnja novega dvoetažnega prizidka. V pritličju sta predvideni dve novi igralnici za 1. starostno obdobje s sanitarijami, garderoba za zaposlene, tehnični prostor in dvigalo. V nadstropju bosta dve novi učilnici, kabinet in dodatni prostor za individualno delo. Dvoetažni prizidek predstavlja ločen objekt, za povezavo z obstoječim objektom bosta narejena preboj za vrata in povezava z obstoječim hodnikom. Prizidek bo enake etažnosti, kot je obstoječi objekt.

Projekt poteka v dveh fazah. Rekonstrukcija objekta s prenovo vhoda in kuhinje bo zaključena predvidoma pred začetkom novega šolskega leta, poročajo na sevniški občini, gradnja prizidka pa v spomladanskih mesecih naslednjega leta.

M. K.

Foto: Občina Sevnica

