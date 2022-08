Šola z novo streho

5.8.2022 | 12:30

Foto: Občina Črnomelj

Stari trg ob Kolpi - Poletje in počitnice marsikje izkoristijo za dela na in v praznih šolskih stavbah. Na starem delu OŠ Stari trg ob Kolpi tako poteka obnova ostrešja, dela pa so tik pred koncem, sporočajo s črnomaljske občine. Hkrati so zamenjali še odtočne cevi.

Izvajalec del je Krovstvo in ključavničarstvo Butala Jože s.p. iz Dragatuša, celotna vrednost del pa znaša 22.372 evrov. Sredstva v celoti krije proračun Občine Črnomelj.

M. K.