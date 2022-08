Gasilci do zaklenjenega otroka

5.8.2022 | 18:40

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Danes zjutraj ob 6.50 so na Cesti 4. julija v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom vstopili skozi okno v stanovanje, v katerem je bil zaklenjen otrok.

Zapeljala s ceste



Na cesti Novo mesto - Metlika pri Dolnji Težki Vodi, občina Novo mesto, je opoldne voznica osebnega vozila zapeljala s ceste. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju pregledali voznico, ki ni bila poškodovana.

Gorel telekomunikacijski drog

Ob 5.31 je v naselju Lokve, občina Črnomelj, gorel telekomunikacijski drog. Požar, ki je uničil telekomunikacijsko omarico in drog, so pogasili gasilci PGD Črnomelj.

Kadilo se je

Ob 12.19 se je na Gubčevi cesti v Trebnjem kadilo izpod pokrova motorja osebnega vozila. Gasilci PGD Trebnje so pregledali vozilo. Do požara ni prišlo.

Jutri brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo jutri od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLETERJE. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.