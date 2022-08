Na Dvoru pri Žužemberku 11. Dvorski likovni dnevi

8.8.2022 | 09:40

Z ene minulih kolonij (Foto: arhiv DL)

Dvor - Na domačiji Rezelj na Dvoru pri Žužemberku se danes začenja petdnevna likovna kolonija 11. Dvorski likovni dnevi, na kateri gostijo štiri tuje in deset v Sloveniji delujočih likovnikov. Dvorsko likovno srečanje bodo v petek končali v Blatnikovem hramu na Dvoru, kjer bodo ob 19. uri odprli prodajno razstavo novonastalih del.

Z domačije Rezelj so sporočili, da bo udeležence tokratnih Dvorskih likovnih dnevov ob odprtju razstave predstavila umetnostna zgodovinarka in strokovna spremljevalka tega srečanja Anamarija Stibilj Šajn.

Ta je sicer zapisala, da na domačijo Rezelj tokrat prihaja sveža, generacijsko, nacionalno, medijsko in slogovno raznolika likovna ekipa.

Njen pomemben del predstavljajo tuji avtorji, med katerimi so znana in priznana imena ter dva profesorja z akademij. Izbrani slovenski umetniki "pa predstavljajo odlično zasedbo", med njimi so tudi domačin iz bližnjega Novega mesta ter dva stalna člana Dvorskih likovnih dnevov.

Dvorski likovni dnevi so za avtorje, ki po večini ustvarjajo v intimi svojega ateljeja, prijetna popestritev in nova oziroma dodatna ustvarjalna spodbuda, je še ocenila Stibilj Šajn.

Po podatkih prirediteljev bodo v idiličnem okolju ob Krki letos ustvarjali Milena Gregorčič, Janez Štros, Igor Papež, Tomo Vran, Barbara Kastelec, Anja Kranjc, Katja Bednarik Sudec, Jur Samec, Matjaž Duh in Meta Šolar. Med tujimi likovniki bodo Elvis Berton (Hrvaška), Alfred de Locatelli (Italija), Nikola Marković (Srbija) in Rudi Benetik (Avstrija).

Udeležence Dvorskih likovnih dni bo mogoče podrobneje spoznati tudi prek kataloga, ki ga bodo izdali ob tej priložnosti. Sicer pa likovna dela, ki nastajajo na Dvorskih likovnih dnevih, ostajajo kraju. Razstavljena so v Galeriji DLD.

Dvorske likovne dneve, ki so nastali po zamisli in na pobudo profesorice likovne pedagogike ter likovne ustvarjalke Ane Cajnko, pripravlja domačija Rezelj.

Srečanje se je trdno zakoreninilo v ožje in širše območje. Na Dvoru tudi od leta 2017 deluje Galerija Dvorski likovni dnevi, ki predstavlja dela vseh doslej sodelujočih likovnih ustvarjalcev, so še sporočili z Dvora pri Žužemberku.

M. K.